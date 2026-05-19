Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu záchranné služby

Plzeňský kraj postaví v Sušici na Klatovsku výjezdovou základnu krajské zdravotnické záchranné služby (ZZS) za desítky milionů korun. Bude v areálu městské Sušické nemocnice. Stavba, která se připravuje od roku 2022, začne příští rok. ČTK to řekl ředitel ZZS Pavel Hrdlička. Financovat ji bude dotace EU, stát a kraj.
"Překonali jsme všechny, zejména administrativní požadavky stavebního odboru města," uvedl. Pracuje se na projektu. Hrdlička doufá, že do konce roku bude vydané stavební povolení. "Počítáme se stavbou příští rok," dodal. Podle dva roky starých odhadů kraje měla patrová budova v areálu nemocnice vyjít asi na 50 milionů korun.
Vznikne na pozemku bývalé márnice, který město převedlo na kraj. Přesné náklady stavby vyjdou ze soutěže na dodavatele. "Bude to stanice okresního typu. Vzhledem k velikosti klatovského okresu jedna z větších základen," uvedl Hrdlička.
Současná výjezdová stanice ZZS u nádraží je v podnájmu. "Je prostorem nevyhovující, protože jsme museli navýšit výjezdové skupiny poté, co skončila akutní péče v Sušické nemocnici. Máme delší dojezdy do nemocnic, ať už do Jihočeského kraje, Klatov, nebo Plzně," uvedl ředitel. V Sušici jsou teď dvě výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci, které fungují nonstop, a jedna malá sanitka s lékařem. V nové stanici bude také zázemí pro personál, ředitel by uvítal třeba i posilovnu, jako mají hasiči v nedávno otevřené nové stanici za 57 milionů korun.
Na západočeské části Šumavy má ZZS podle Hrdličky hodně zásahů - v letní sezoně jezdí ke zraněným cyklistům a v zimě k lyžařům. V rekreačních střediscích v sezoně násobně narůstají počty obyvatel, třeba v Železné Rudě. "Díky tomu, že máme na Klatovsku další základny na Modravě, v Horažďovicích, Klatovech, Železné Rudě a Nýrsku, splňujeme zákonnou dojezdovou dobu do 20 minut," dodal.
Plzeňský kraj staví od loňských prázdnin základnu v Rokycanech vedle nemocnice. Novostavba za 52 milionů korun má být dokončená příští rok v lednu. Zdravotničtí záchranáři jsou teď v budově bývalé školky, daleko od nemocnice. Zatím poslední nová základna, kterou kraj postavil asi za 55 milionů korun, byla otevřena v prosinci 2022 v Plzni-Doubravce. ZZS má v sedmi okresech kraje 26 stanovišť a jednu armádní základnu letecké záchranné služby. Pět základen je v Plzni.