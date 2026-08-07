Plzeňský kraj povolil odebírat vodu z řeky Otavy pro Sušici i při nižším průtoku. Reaguje na nepříznivou hydrologickou situaci v řece. Vodohospodářská firma ČEVAK tak může pokračovat v odběru povrchové vody pro zásobování jedenáctitisícového města pitnou vodou i v případě, že průtok v Otavě klesne pod dosud stanovený limit 2,23 metru krychlových za vteřinu. Po dnešním jednání krajské komise pro sucho to ČTK řekl hejtman Kamal Farhan (ANO). Řešila také nedostatek vody v sádkách ryb u Annína.
O změnu režimu odběru požádal ČEVAK, který zajišťuje zásobování pitnou vodou města Sušice, poprvé 26. června. V souladu s vodním zákonem komise po projednání s Povodím Vltavy, správcem toku, a Českým hydrometeorologickým ústavem, tehdy požadavek odsouhlasila. Zhoršující se situace na Otavě si teď vyžádala další úpravu režimu odběru.
"Průtok v Otavě v Sušici teď dosahuje 2 m3/s a podle aktuální situace neočekáváme výrazné zlepšení. To komplikuje mimo nedostatku pitné vody v Sušici také chov pstruhů v sádkách u nedalekého Annína (patří Klatovskému rybářství)," uvedla mluvčí kraje Natálie Vainarová.
Komise povolila odběr z Otavy pro zásobování pitnou vodou i při průtoku 2 m3/s. "Dále rozhodla o zachování částečného odběru vody pro sádky v Anníně, který má zajistit přežití ryb do doby, než se situace zlepší, případně do přesunu rybí obsádky," řekla mluvčí.
Podle hejtmana je zajištění dostatku pitné vody pro Sušici absolutní prioritou. "Kvůli nepříznivé situaci jsme proto umožnili pokračovat v odběru i při nižším průtoku. Zároveň musíme myslet i na ochranu živočichů, pro něž je nízký průtok v Otavě také zátěží," řekl. Rybářství už podle něj přijímá hospodárná opatření, aby kritický nedostatek vody zvládlo.
Rozhodnutí o možnosti odběru vody pro zásobování Sušice bude podle mluvčí platit po dobu trvání nepříznivé hydrologické situace. Částečné čerpání vody pro sádky je v tuto chvíli povoleno do konce září, dodala.
Komise vyhlásila 26. června stav nedostatku vody pro Otavu. Minimální průtok stanovený pod vtokem do přívodního potrubí v Červených Dvorcích 2,96 m3/s se tehdy upravil na 2,23 m3/s. Rozhodnutí platilo do odvolání. "To je klíčové hlavně pro obyvatele Sušice, protože nemusí dojít k odstávce úpravny vody a nadále mohou odebírat pitnou vodu z řeky," uvedl tehdy hejtman.