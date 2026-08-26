Plzeňský kraj připravuje rozpočet na příští rok jako investiční a schodkový

Plzeňský kraj připravuje rozpočet na příští rok jako schodkový. Na investice chce dát přinejmenším 2,5 miliardy korun, jako tomu bylo letos. Hejtmanství počítá s růstem ekonomiky o 2,5 až tři procenta a tedy i posílením daňových příjmů až o 300 milionů korun. Čisté příjmy bez transferů státu zejména do školství a sociální oblasti tak přesáhnou deset miliard korun. ČTK to řekl náměstek hejtmana pro ekonomiku Pavel Strolený (ANO).
"Rozpočet už je skoro hotový. Do 1. září předávají odbory své požadavky," uvedl náměstek. Podoba rozpočtu by podle něj měla být jasná koncem září. Zásadní změny v jeho tvorbě Strolený nepředpokládá.
Rozpočet bude opět koncipovaný jako schodkový. "Pokud má být prorůstový, tak bude vždycky schodkový," řekl Strolený. Schodek kraj pokryje rezervami, které našetřil v minulosti. "To, co dostaneme na příjmech z rozpočtového určení daní, tak utratíme vlastním provozem. A penězi, které vydáme navíc, se dostáváme do schodku," řekl. Podle náměstka by měly sice být příští rok vyšší daňové příjmy, ale ty zřejmě spolknou požadavky na platy úředníků, učitelů a zaměstnanců nemocnic.
Letos plánované investice ve výši 2,5 miliardy korun plánuje kraj příští rok přinejmenším udržet, ale chtěl by investovat více. "Když budou akce perfektně připravené, tak se nebráníme tomu, aby byly investiční výdaje vyšší. Ale nemyslím si, že to tak dopadne. Zatím přípravy kolabují na špatném stavební zákonu, všechno strašně trvá," uvedl Strolený. Hlavně kvůli tomu přesune kraj jednu miliardu korun na další rok, protože některé plánované stavby letos nezačaly, třeba urgentní příjmy nemocnic.
Preferovanými oblastmi budou krajské silnice, zdravotnictví, školy i sociální oblast. Výdaje na opravy silnic a mostů se zvýší na přibližně jednu miliardu korun. "Předpokládáme, že 200 až 300 milionů, které kraj ročně získával na silnice od státu, bychom kompenzovali ze svého rozpočtu," uvedl.
Přestavba zchátralých plzeňských lázní na kulturní centrum a galerii, která má přijít až na tři miliardy korun, není hlavní prioritou. "Pokud bude připravená, tak do ní jedeme. Stavební povolení by mělo být vydáno do několika dnů. Dodavatele chceme vybrat do konce roku," řekl Strolený. Příští rok by mohly lázně potřebovat až půl miliardy korun na bourání a úpravy vnějšku.
Kraj má 4,5 až pět miliard korun volných peněz na účtech a ve fondech, nemá proto problém financovat schodkový rozpočet. S půjčkou zatím kraj nepočítá, nepotřebuje ji. "Úvěr by určitě šel na dlouhodobé projekty budov nebo silnic," uvedl náměstek. Jako příklad uvedl stavbu nového pavilonu Klatovské nemocnice za více než miliardu korun nebo přestavbu lázní.