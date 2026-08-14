Plzeňský kraj prodloužil kvůli suchu na žádost hasičů zákaz rozdělávání ohňů

Plzeňský kraj opět prodloužil na žádost hasičů kvůli dlouhodobému suchu a vedrům zákaz rozdělávání ohňů. Hejtman Kamal Farhan (ANO) vyhlásil původně mimořádná protipožární opatření pro celé území kraje od 31. července do 6. srpna. Poté je prodloužil do 15. srpna a dnes o dalších sedm dnů až do 22. srpna kvůli zvýšenému riziku vzniku lesních i dalších požárů ve volné přírodě, řekla dnes ČTK mluvčí kraje Eva Mertlová. Hasiči v regionu zasahovali jen ve čtvrtek u více než 20 ohňů, zejména v lesích, na polích a loukách.
Větší požár trávy na ploše asi 60 krát 40 metrů likvidují dnes také desítky hasičů v části Svahy v Plané na Tachovsku. "Původně byl vyhlášený druhý stupeň kvůli možnému ohrožení hospodářské budovy. Naštěstí se oheň podařilo zachytit včas, a tudíž se velmi rychle přistoupilo k redukci jednotek i snížení stupně poplachu," uvedl ve 13:30 mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje požádal o vyhlášení a také o prodloužení mimořádných opatření hejtmana, i když podle mluvčí neplatí výstraha meteorologů na vysoké nebezpečí požáru, ale pouze výstraha na riziko požárů. Mimořádná protipožární opatření jsou platná pro celé území kraje. Krajský úřad je zveřejnil na webu a na úřední desce.
Místem se zvýšeným rizikem požáru jsou podle nařízení lesní porost a jeho okolí do 50 metrů od jeho okraje. Dále lesopark, park a jiná souvislá rostlinná pokrývka umožňující vznik a šíření požáru, sklady sena a slámy do vzdálenosti 100 metrů od jejich okraje a plochy zemědělských plodin, které jsou svým rostlinným charakterem schopny vznícení a šíření požáru.
Je tam zakázáno rozdělávání nebo udržování ohně, kouření s výjimkou elektronických cigaret, používání pyrotechnických výrobků a jiných zdrojů zapálení, jako jsou lampiony a pochodně, jízdy parních lokomotiv, spotřebovávání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům než k hašení, jízdy motorovými vozidly ve volné přírodě mimo pozemní komunikace kromě strojů k práci v lesích a na polích a mimo jízdy k obydlím a k rekreaci, a dále používání létajících lampionů v celém regionu.
Firmy a podnikatelé musí mít při sklizni pícnin, obilovin a slámy žňovou techniku vybavenou lapači jisker. Kromě hasicího přístroje od výrobce pak další vodní nebo pěnový přenosný hasicí přístroj s minimálním objemem devět litrů. Při sklizni musí být nejdříve sklizen a rozorán pruh o šířce minimálně deset metrů po obvodu sklízeného prostoru a pak teprve může být dokončeno sečení oborané plochy.
Pokud je sklizeň prováděna v prostoru větším než 50 hektarů, musí být plocha rozdělena rozoraným pruhem o šířce minimálně deset metrů na více částí, přičemž žádná z částí nesmí přesáhnout 30 hektarů.