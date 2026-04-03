Plzeňský kraj rozdělí 293 nejmenším obcím na obnovu venkova 120 mil., jako loni

Plzeňský kraj rozdělí letos 120 milionů Kč ve svém největším dotačním programu stabilizace a obnovy venkova. Dotační suma je stejná jako loni. Peníze na opravy obecních budov, silnic, požárních zbrojnic, škol, bytů, osvětlení, hřišť a kapliček dostane 293 obcí z celkem 501 sídel v regionu. ČTK to řekl náměstek hejtmana Petr Vanka (ANO).
"Pro malé vesničky je to často jediná možnost, jak velmi jednoduše získat dotaci na opravu nemovitého majetku," řekl. Podle Vanky je to ve srovnání s podobnými programy jiných krajů nejvyšší suma na hlavu.
Kraj program vyhlašuje od roku 2005. "Pro letošní rok jsme přijali nejméně žádostí za poslední roky. Loni to bylo 327, o rok dříve 344, v roce 2023 šlo o 315 obcí," řekl Vanka. Nejvíce obcí žádalo podle něj o dotace na místní komunikace a opravy budov. Nejvyšší počet žádostí je z Klatovska, dotace tam jde 61 žadatelům, kteří dostanou celkem přes 27 milionů korun, řekl.
Program podpory je podle Vanky mezi krajskými dotacemi nejflexibilnější. "Obce to mohou použít prakticky na cokoliv ke zvelebení svého majetku. Od obecního úřadu přes dětská hřiště po hřbitovní zdi," uvedl.
Obce do 2000 obyvatel dostanou z programu až 600.000 korun a větší do 300.000 Kč. Částku 510.000 Kč obdrží třeba příhraniční Babylon na Domažlicku na stavbu sociálního zázemí ve sportovním areálu, Rozvadov na Tachovsku 480.000 Kč na úpravu parku u rybníka, 600.000 Kč Sebečice na Rokycansku na vybudování naučné lesní stezky k přírodní památce Biskoupky a stejná suma poslouží na stavbu interaktivního dětského hřiště v nedaleké Rakové. Všeruby na severu Plzeňska dostanou 540.000 Kč na opravu márnice, 550.000 Kč bude na rekonstrukci historického podloubí a vybudování nové terasy u spolkového domu v Nezdicích na Plzni-jihu, 480.000 dostanou Soběšice na Klatovsku na nový místní rozhlas a 250.000 Kč nedaleký Bukovník na obnovu vodojemu.
Obce, které byly oceněné v soutěži Vesnice roku Plzeňského kraje cenami nebo stuhami, získají až 900.000 Kč. "Letos jde o šest obcí, které díky ocenění získaly 5,4 milionu korun," uvedl Vanka. Například Štichovice na Plzni-severu dostanou 900.000 korun na opravu požární nádrže a stejnou sumu pak Staré Sedlo na Tachovsku na fasádu a dlažbu obecního úřadu.
Plzeňský kraj dá letos malým obcím na dotacích rekordní částku. Na regionální rozvoj má v rozpočtu přes 220 milionů korun, meziročně o 4,5 procenta více. Kromě částky v programu stabilizace a obnovy venkova dá 30 milionů Kč na přestavby nevyužitých obecních objektů na byty, 20 milionů na zachování vesnických prodejen, pošt a pohostinství, další peníze na požární zbrojnice, havarijní stavy a územní plány.