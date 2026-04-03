Plzeňský kraj rozdělí na obnovu památek 50 mil. Kč, peníze dostane 193 žadatelů

Plzeňský kraj letos podpoří opravy zámku v Boru na Tachovsku a v Trhanově na Domažlicku, hřbitovní kaple ve Městě Touškově na Plzeňsku a restaurování varhan v kostele v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Celkem 148 žadatelům rozdělí přes 43 milionů Kč na zachování a obnovu kulturních památek. Dalších šest milionů půjde 45 subjektům na obnovu historického stavebního fondu v památkových rezervacích a zónách a na drobnou architekturu a sochařská díla v exteriéru. ČTK to řekl radní Libor Picka (STAN). Dalších deset milionů korun rozdělí letos na podporu kulturního života v regionu.
"Investice do lokálních kostelíků, tvrzí, sochařských děl a dalších unikátních památek je osvědčenou investicí pro další generace," uvedl. Nejvyšší, milionová dotace podpoří obnovu střechy zámku v pětisethlavém Trhanově na Domažlicku, půl milionu půjde na opravy fasád jižní věže a ochozu na zámku v Boru, který patří pětitisícovému městu. Stejně dostane kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horažďovicích na Klatovsku na obnovu střechy věže kostela. Šumavská Dlouhá Ves s 900 lidmi obdrží 400.000 Kč na restaurování varhan v kostele sv. Filipa a Jakuba, stejnou částku také zemědělský dvůr v Chocenicích na jižním Plzeňsku. Obci s více než 600 obyvateli přispěje kraj na opravu krovu střešní krytiny pivovaru. Dalších 300.000 korun půjde na obnovu hřbitovní kaple ve Městě Touškově a vesnička Němčovice na Rokycansku s 200 obyvateli dostane 50.000 korun na pamětní kříž v Olešné.
Na podporu kulturního života v regionu dá letos kraj deset milionů korun, a to 121 organizátorům festivalů, výstav, koncertů, oslav osvobození nebo vzdělávacích aktivit v umění. "Každý koncert, výstava nebo malý festival jsou oživením, které obcemi a městy hýbou. Například festival Západočeské baroko, do něhož se každoročně zapojují organizátoři akcí i vlastníci památek, a přináší tak lidem ochutnávku barokního života všemi smysly," řekl Picka. Krajské peníze dále půjdou na mezinárodní festival Jazz bez hranic, na Festival garážových kapel v Nýrsku, zaměřený na podporu regionálních nekomerčních kapel z Plzeňského kraje a Bavorska, na Léto Babylon na Domažlicku, rockový open air festival Pekelný ostrov v Holýšově na Plzeňsku, exhibiční vystoupení baletních škol Projekt Balet Gala v Plzni a na festival Filmové Kašperské Hory zaměřený na Šumavu jako oblíbený cíl filmařů.