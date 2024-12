Kraj má rozpočet více než 12 miliard, podpoří bytovou výstavbu v malých obcích

Na dopravu půjde celkem 3,9 miliardy. Na opravy a rekonstrukce silnic má jít 700 milionů korun. Na budování cyklotras je v rozpočtu vyčleněno 50 milionů korun. Na údržbu a drobné opravy silnic je vyhrazeno 100 milionů korun.

Do oblasti zdravotnictví má jít téměř jedna miliarda, stovky milionů do školství, životního prostředí a na dotační programy pro rozvoj obcí. Novinkou je finanční podpora bytové výstavby v malých obcích, pro které má kraj plánovaných 30 milionů korun. Zajímavostí je, že kraj vyhradil šest milionů korun na nákup koncertního klavíru pro žáky základních uměleckých škol.

„Jednou z mých hlavních priorit je zdravotnictví a dostupnost jeho služeb. Máme projekt na výstavbu nového křídla Klatovské nemocnice, stavební úpravy už probíhají například v Rokycanské nemocnici a jsme připraveni začít rozšiřovat a budovat nové urgentní příjmy u všech krajských nemocnic,“ uvedl hejtman Kamal Farhan z ANO.

Pro školství 622 milionů, pro sport a tělovýchovu 156 milionů

Pro oblast školství má hejtmanství 622 milionů a pro tělovýchovu a sport 156 milionů. Do modernizace a budování sportovišť je z uvedených 156 milionů vyhrazeno 40 milionů.

Na rekonstrukci bývalých městských lázní v Plzni v roce 2025 má jít 70 milionů korun. V tomto případě se zatím pracuje na projektové dokumentaci.

Zástupci opozice z ODS upozornili, že kraje a obce mají na svých účtech více než 500 miliard, které podle Národní ekonomické rady vlády neumí proinvestovat. „Rada upozorňuje na to, že kraje nejsou schopné prohospodařit finance, které jsou jim určeny za státního rozpočtu,“ řekla Lucie Kužílková z ODS. Hejtman tvrdil, že je dobře, že kraje mají hodně peněz, protože podle něho: „Vláda ničí všechno, na co se podíváte a kraje se mohou o lidi postarat.“

Jan Šašek z ODS doporučoval, aby kraj dával víc na silnice II. a III. třídy. Náměstek hejtmana pro dopravu Pavel Čížek ujišťoval, že je připraveno hodně projektů právě na investice do silnic. „Máme zásobník staveb, které budeme soutěžit,“ konstatoval.

Radní pro ekonomiku Pavel Strolený z ANO tvrdil, že kraj je připraven akce financovat i v případě, že by na to nebyly peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Klavír za šest milionů

Neobvyklý nákup klavíru za šest milionů korun podle radního pro kulturu Libora Picky ze STAN souvisí se záměrem poskytnout nástroj nadaným žákům všech základních uměleckým škol, kteří se účastní soutěží. Ministr kultury Martin Baxa z ODS označil požadavek na tak drahý klavír za hodný pozornosti. Tvrdil, že cena nástroje je srovnatelná s klavíry pro nejprestižnější hudební tělesa.

Rozpočet kraje na příští rok nezohledňuje slevy na jízdném, které před krajskými volbami slibovali zástupci ANO. Náměstek pro dopravu Pavel Čížek to vysvětloval tím, že ceny krajské veřejné dopravy jsou koordinované s cenami veřejné dopravy v Plzni. „Všechny varianty proto musí respektovat tu návaznost. Chceme hlavně zvýhodnit ty, kteří si budou kupovat předplatné. Tyhle varianty se připravují, ale nejde to udělat ze dne na den. Předpokládáme, že by to bylo ideálně ke konci příštího roku,“ konstatoval.

Nově zavedená podpora bytové výstavby, na kterou je připraveno 30 milionů korun, je určena obcím, které budou chtít pro bydlení využít stávající nemovitosti. „Pokud mají nějaké budovy, neví co s tím, a budova by šla předělat na bytové jednotky, jsme ochotni jim na to nějakým způsobem přispět,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Vanka. Podle jeho slov se budou pravidla pro dotaci teprve stanovovat.