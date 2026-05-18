Plzeňský kraj s Tachovem podepsaly memorandum o stavbě střední průmyslové školy

Zástupci Plzeňského kraje a města Tachov dnes podepsali memorandum o stavbě multioborové střední průmyslové školy v Tachově. Škola až pro 600 žáků zvýší studijní nabídku v regionu a vzdělanost obyvatel Tachovska, která je jednou z nejnižších v Česku. Jde o strategicky významnou investici s cílem omezit odchody mladých lidí z regionu, zvýšit podíl maturitních a vyšších kvalifikací a posílit technické i humanitní profese nezbytné pro fungování regionu, řekla ČTK místostarostka Vendula Machová (Volím Tachov).
Projekt reaguje na nedostatečné technické zázemí současné školy i na dlouhodobý odliv mladých lidí za studiem. "Téměř polovina žáků odchází za středoškolským vzděláním mimo okres a řada z nich se už nevrací. Kvalitní škola, širší nabídka oborů a moderní zázemí mohou mladé lidi v regionu udržet a přispět k rozvoji celého Tachovska," uvedl hejtman Kamal Farhan (ANO).
Kampus vznikne v docházkové vzdálenosti od centra města. Jeho součástí bude moderní výukové zázemí, domov mládeže, sportoviště a další infrastruktura. Škola nabídne technické i netechnické obory, například ekonomické, pedagogické, sociální nebo zdravotnické. "Cílem je vytvořit pestrou vzdělávací nabídku, která bude odpovídat potřebám regionu. Vytvoříme moderní vzdělávací centrum odpovídající nárokům současné moderní společnosti i trhu práce," uvedla místostarostka.
Do projektu, jehož hlavním investorem bude kraj, vloží město pozemek a připraví ho pro výstavbu. Kraj zajistí architektonickou soutěž a projekt, který naváže na studii, jež má být příští rok. "Zahájit stavbu by bylo možné nejdříve v roce 2029," řekl náměstek hejtmana Vladimír Kroc (ANO). Náklady vzejdou ze soutěže na dodavatele. "Představa je, že by celá výstavba kampusu přesáhla miliardu korun. Bude se stavět po etapách. Nejdříve škola, pak internáty, hřiště a tělocvična, které by byly využitelné i pro lidi z okolí," řekl Kroc. Kraj bude usilovat o dotace pro strukturálně znevýhodněné oblasti.
Na Tachovsku je nejvíc velkých průmyslových zón v Plzeňském kraji. Moderní škola podle Kroce pomůže zabránit tomu, aby žáci hned ze základní školy odcházeli do montoven.
"Záměr zahrnuje nejen rozvoj středního vzdělávání, ale také vznik vyšší odborné školy jako přirozeného pokračování studia v regionu. Nový kampus umožní rozšířit vzdělávací nabídku o chybějící terciární stupeň. Důraz bude kladen na obory podporující sociální soudržnost a vzdělávání podle specifik regionu i potřeb místních veřejných služeb,“ řekl starosta Petr Vrána (Volím Tachov).
Součástí záměru je podle mluvčí města Terezy Kořínské přesun současné střední průmyslové školy s 300 žáky ze Světců blíže do města. Sídlí v historickém objektu kláštera na okraji Tachova, který už neumožňuje rozvoj ani rozšiřování kapacit.