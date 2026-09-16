Plzeňský kraj sjednotil žádosti o pobytové sociální služby

Plzeňský kraj od pondělí sjednotil formuláře žádostí o poskytnutí pobytové sociální služby ve všech svých zařízeních. Lidé, kteří hledají vhodný typ, už nemusí pro každý domov vyplňovat samostatnou žádost ani zajišťovat nové vyjádření lékaře. Jeden vyplněný formulář a jedno lékařské vyjádření mohou poslat do více domovů najednou. Kraj zároveň jedná s dalšími poskytovateli sociálních služeb o možnosti využívat jednotný formulář i u nich, řekla dnes ČTK mluvčí kraje Eva Mertlová.
Pro rodiny, které hledají pobytovou sociální službu pro seniora nebo člověka s postižením, znamená změna hlavně méně administrativy. "Je běžné, že zájemci podávají žádosti do více zařízení současně, aby zvýšili šanci, že pro svého blízkého najdou vhodnou službu. Dosud ale každé používalo vlastní formulář a žadatelé tak museli vyplňovat žádosti opakovaně a zajišťovat podklady pro jednotlivé domovy," uvedla. Teď je mohou poslat do libovolného počtu zařízení provozovaných krajem. Organizace si je budou vzájemně uznávat.
"Když rodina hledá místo pro svého blízkého, často oslovuje více zařízení najednou. Nevidím důvod, proč by kvůli tomu měli lidé dvanáctkrát vyplňovat prakticky stejné údaje a pokaždé shánět nové lékařské vyjádření. Chceme jim tuhle cestu co nejvíce usnadnit. Jedna žádost a jedno vyjádření lékaře teď stačí pro více našich zařízení," řekl náměstek hejtmana Jan Bozděch (ANO).
Kraj sjednotil také formulář pro vyjádření lékaře. Ten ho může vyplnit jednou a žadatel kopii přiloží k žádostem zasílaným do více zařízení. Rodiny tak nemusí kvůli každé další žádosti znovu absolvovat celý proces získávání lékařského vyjádření a platit případné náklady s tím spojené. Jednotná podoba formuláře může zároveň zjednodušit práci praktickým lékařům, řekl Bozděch. Jednotné formuláře jsou dostupné na webových stránkách všech 12 krajských organizací.
Kraj chce postupně rozšířit používání jednotných žádostí i mimo vlastní organizace. V nejbližších dnech proto osloví další poskytovatele pobytových sociálních služeb v kraji a nabídne jim možnost využívat stejné formuláře. Čím více zařízení se do systému zapojí, tím jednodušší bude pro rodiny podávání žádostí, řekl Bozděch.
Krajské domovy budou po určitou dobu přijímat žádosti i na svých původních formulářích.