Plzeňský kraj slaví 81 let od konce války, akce chystá většina měst

Autor: ČTK
  15:33aktualizováno  15:33
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Pietní akty, historické rekonstrukce, vojenské dobové tábory, přehlídky válečné vojenské techniky i kulturní programy zaplní v nadcházejícím týdnu centra měst a obcí v Plzeňském kraji. Na přelomu dubna a května lidé tradičně slaví konec druhé světová války a osvobození regionu americkou armádou v roce 1945. Největší oslavy, které každoročně navštěvují desetitisíce lidí, připravuje Plzeň, uskuteční se ale i ve všech okresních i menších městech kraje, zjistila ČTK.

V Plzni se už konalo několik pietních aktů na připomínku obětí masivního spojeneckého bombardování z dubna 1945, při nichž zemřeli místní lidé i američtí piloti. Jedny z prvních oslav konce války se konají na Domažlicku. V pondělí si ho připomenou ve Staňkově a v úterý v Horšovském Týně při akci Road to Victory. Ve středu se v Hostouni poběží štafetový běh a ve čtvrtek bude v Hostouni, Bělé nad Radbuzou a v zaniklé obci Růžov tradiční pietní akce k připomínce Operace Cowboy - události z konce války, při níž američtí vojáci zachránili zajatce a ze stájí v Hostouni také stovky vzácných koní, včetně lipicánů ze Španělské jezdecké školy.

V pátek 1. května připraví oslavy Vochov u Plzně a začnou také plzeňské Slavnosti svobody. Nabídnou živé dobové vojenské kempy, pietní akty, interaktivní procházky, kulturní program. Vrcholem oslav je vždy nedělní Convoy of Liberty (Konvoj svobody). Nabídne podívanou s téměř 300 historickými vozidly. V čele kolony se představí bojová formace simulující příjezd 16. obrněné divize. Po delší pauze se do Plzně vrací americký lehký tank M24 Chaffee, který doplní ikonický M4A4 Sherman a tank "ničitel" M36 Jackson. Dynamickou podívanou zajistí také letouny na obloze. Nad konvojem přeletí historické letouny jako P-51D Mustang, Harvard Mk.II nebo Boeing B 75 Stearman.

Součástí programu oslav osvobození se letos mimořádně stane Hurvínkova stezka, která ukáže méně známou historii, odbojovou činnost tvůrce Hurvínkovy loutky Josefa Skupy během druhé světové války a jeho věznění v nacistické drážďanské věznici přezdívané Matylda. Stezku město ve spolupráci s Divadlem Spejbla a Hurvínka zařazuje do programu v souvislosti se 100. výročím vzniku loutky Hurvínka. Slavnosti skončí vzpomínkovým aktem u památníku Díky, Ameriko! 6. května, tedy v den, kdy americké jednotky město v roce 1945 osvobodily.

V sobotu 2. května bude vzpomínkový akt v Dobřanech, o den později uspořádá oslavy osvobození u pomníku generála Pattona obec Dýšina, v úterý 5. května připravují své slavnosti například v Domažlicích, Nepomuku, Plané u Mariánských Lázní či v Klatovech, o den později v Sušici. Na státní svátek 8. května konec války připomenou v Manětíně a Kyšicích. Větší oslavy pořádají každý rok také v Rokycanech, kde se na demarkační linii u Borku setkali vojáci americké a sovětské armády. Oslavy se v Rokycanech konají 8. května v Muzeu na demarkační linii, kde jsou připraveny bojové ukázky, přehlídka vojenské historické techniky a další program.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

27. dubna 2026

27. dubna 2026  6:59

27. dubna 2026  6:59

27. dubna 2026  6:52,  aktualizováno  6:52

27. dubna 2026  5:59

27. dubna 2026  5:59

27. dubna 2026  5:59

27. dubna 2026  4:59

27. dubna 2026  4:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.