Plzeňský kraj soutěží dopravce na trati Plzeň-Domažlice, chce bateriové vlaky

Plzeňský kraj vyhlásil soutěž na nového dopravce, který bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na železniční linii z Plzně do Domažlic a navazujících lokálních tratích. Požaduje 12 bateriových elektrických vlaků. Celková hodnota zakázky na zajištění služby dopravní obslužnosti po dobu 15 let je předpokládána ve finančním objemu 7,1 miliardy Kč, řekl dnes ČTK vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl. Uzávěrka soutěže je v květnu.
"Smlouvu s dopravcem chceme uzavřít do letošního října. Prvních šest bateriových vlaků bude jezdit od prosince 2030 a od prosince 2033 dalších šest," uvedl. Jde tedy o 12 bateriových elektrických vlaků.
"Předpokládaná hodnota zakázky je při výchozím dopravním výkonu 6,1 miliardy korun a 7,1 miliardy korun při 150 procentech výkonu, což jsme nikdy nevyužili. Ale je třeba mít variabilitu, pokud bychom chtěli přidat kilometry," uvedl Pakandl. Kraj má na vlaky příslib dotace z Modernizačního fondu EU od Státního fondu životního prostředí ve výši 788 milionů Kč. Uspěli jsme se žádostí v prvním kole, řekl.
Bateriové vlaky budou jezdit na trati z Plzně do Domažlic, jejíž část z Plzně do Stodu chce Správa železnic postavit do roku 2030 v nové stopě a elektrifikovat. "Soupravy se budou dobíjet po dobu, kdy pojedou pod elektrickou trakcí a v koncových bodech. Když dojedou do místa, kde trakce končí, tak budou pokračovat na baterie," řekl Pakandl. Po dokončení nové trati z Plzně do Stodu dojedou vlaky do Stodu na elektřinu a dále pojedou do Domažlic na baterie. Po návratu z Domažlic do Stodu se zase dobijí pod trakcí do Plzně.
"Od prosince 2030 bude nasazeno prvních šest souprav na tratích Plzeň - Domažlice a z Heřmanovy Hutě přes Nýřany a Plzeň do Mirošova a Příkosic. A od prosince 2033 k tomu přibude trať Bezdružice - Pňovany - Plzeň - Radnice a některé úseky v okolí Mirošova," uvedl Pakandl. Vlaky tam pokryjí cípy v okruhu do 20 kilometrů od Rokycan, kam vede elektrická trakce.
Bateriové vlaky jsou v kraji i v ČR novinkou. "První takový vlak obdobného typu už jezdí na severní Moravě. Plzeňský kraj realizoval předběžné tržní konzultace a bude záležet na dopravci, jakého výrobce si vybere," uvedl Pakandl.
Dopravu na zatím neelektrifikované trati Plzeň - Domažlice teď zajišťují České dráhy naftovými vlaky. Od prosince 2026 ji převezme dopravce Arriva, který tam bude vozit cestující dieselovými vlaky dalších deset let. K Arrivě od prosince 2030 přibude nový dopravce s bateriovými vlaky, kterého teď kraj soutěží. "Díky němu bude dopravní výkon (frekvence spojů) na této trati významně navýšen. Současný výkon 715.000 vlakokilometrů bude díky nové infrastruktuře zvýšen zhruba o 600.000 kilometrů ročně," dodal Pakandl.