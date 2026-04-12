Cílem developerů není dostupné bydlení, ale zisk. Zaznělo na konferenci

Jitka Kubíková Šrámková
  9:02
Musíme víc stavět, aby byl dostatek bytů, musíme zapojit i typové projekty pro obce, aby povolování bylo rychlejší. I to vyplynulo z konference nazvané Dostupné bydlení a stavební rozvoj, která se konala v Plzni. Jedná se o akci firem působících ve stavebnictví, bankovnictví či projektování, které vystupují pod hlavičkou Iniciativa za dostupné bydlení. Konference však ukázala rozpor mezi vizemi developerů a realitou samospráv.
Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna 2024)

Výstavba nových bytů v Plzni – bytový komplex Papírna na Slovanech (30. srpna 2024) | foto: Martin Polívka, MF DNES

Někteří účastníci hovořili o tom, že se na konferenci objevovalo už objevené, protože například v Plzni zkušenosti s tím, jak lidem zajistit byty, jsou. Vzniklo zde totiž sídliště Sylván. Objevila se i kritika, že řešení hledají ti, kteří tu nedostatek bytů způsobují, tedy velcí developeři. Hlavním článkem konference byl Dušan Kunovský, zakladatel firmy Central Group, která je jedním z největších českých rezidenčních developerů.

Organizátoři na úvod odpověděli anketou na otázku, jaké typy bydlení v regionu nejvíce chybějí. „Dostupné nájemní bydlení pro střední příjmové skupiny a startovací byty pro mladé rodiny neboli pro ty, kteří mají stabilní příjem, ale nemohou si dovolit vlastní bydlení,“ uvedl v úvodu odborník na reality Michal Vacek.

„Je třeba vytvoření praktické mašiny se vzorovými postupy, smlouvami, dokumenty, o které se budou moci jednotliví investoři opřít. Je možné využívat optimalizované typové projekty, to vše může nakopnout bytovou výstavbu v České republice. Máme podporu ministrů Karla Havlíčka, Aleny Schillerové i Zuzany Mrázové,“ uvedl Kunovský.

Poté, co Kunovský vyčíslil počty bytů, které společnost Central Group postavila a za kolik, poznamenal před fórem náměstek plzeňského hejtmana Petr Vanka z ANO, že si spočítal, že jeden byt vychází na 8,7 milionu korun. „Pokud byt koupí město, tak jaký bude muset určit nájem, aby se mu to alespoň za 30 let zaplatilo? Musíme vymyslet nějaký dotační titul, abychom to zadotovali nebo dopláceli nízkopříjmovým skupinám,“ přemýšlel nahlas Vanka.

Nakonec uvedl, že je třeba najít systém, aby se zlevnila výstavba. Pochválil typové domy, které k zajištění dostupného bydlení hlavní řečníci slibovali. „My jsme se vždycky smáli tomu, že ti socialisté, nechci říkat komunisté, stavěli sídliště, ale to bylo to samé, typové domy. Neříkám, že to byla kvalita, ale vycházelo to lacino a lidé mohli bydlet,“ sdělil.

Od roku 1970 do roku 1981 se v Česku ročně stavělo od 70 do 100 tisíc bytů ročně, a to hlavně v panelácích. V posledních letech je to od 20 do 40 tisíc bytů a jejich ceny neustále stoupají.

Dostupné bydlení není cílem developerů

Že by se mělo stavět levně, uvedl i jeden z účastníků konference Alexandr Bory, který se orientuje na stavební technologie. Právě zlevnění stavebních technologií může podle něj vést k dostupnějšímu bydlení. „Dostupné bydlení v žádném případě není cíl developerů, zde je na prvním místě zisk. Není to negativní směr, ale jejich princip podnikání. Proto dnešní konference byla úplně na hlavu postavená, když největší developer a jeden z nejbohatších Čechů Dušan Kunovský mluví o dostupnosti bydlení. To je paradox, jako když kozel chce být zahradník,“ uvedl Bory.

Poté, co na konferenci padlo, že by obce měly víc stavět byty a banka ČSOB nabízet způsoby financování včetně podpory družstevní výstavby, uvedl plzeňský zastupitel Petr Náhlík ze STAN pro iDNES.cz, že z průběhu konference má takový dojem, že se objevuje objevené. „Město Plzeň už v době sociálně-demokratických vlád po roce 2000 postavilo velké sídliště Sylván, kde základní podmínky byly, že musí zůstat po dobu 20 let nájemní. Druhou podmínkou bylo, že minimálně deset procent bytů musí být bezbariérových,“ popsal Náhlík.

Nákladem města i dotačních prostředků státu vzniklo velké nové sídliště. „Město zároveň s nájemními smlouvami uzavřelo smlouvy o smlouvách budoucích kupních, kde nájemci bytů, kteří se vybírali v soutěži, zároveň spláceli budoucí cenu a poté, co uplynuly státem stanovené lhůty, si občané mohli byty koupit,“ dodal Náhlík. Vzniklo tak na 500 bytů.

Ekonomka Ilona Švihlíková, která působí na Vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů Praha, nedávno pro podcast iDNES. cz Rozstřel uvedla, že pro dostupné bydlení by bylo potřeba odsouhlasit daň z prázdných bytů, aby se dostaly na trh, a hned by bylo bydlení dostupnější.

„Byty jsou tu držené vyloženě pro spekulativní účely. A proč se nepronajímají? Co bychom riskovali s nějakým nájemníkem, když cena bytů roste natolik sama o sobě, že nepotřebujete byt pronajímat,“ uvedla Švihlíková, která měla být poradkyní premiéra Andreje Babiše z ANO. Švihlíková v Rozstřelu uvedla, že po jejím řešení není v Česku politická poptávka a ani nová vláda to nemá v programu.

Na konferenci zaznělo i to, že v Plzni chybí dlouhodobě až sedm tisíc bytů. Z úst Kunovského či šéfa české divize výrobce cihel Wienerberger Kamila Jeřábka opakovaně zaznělo, že by se mělo víc stavět a měly by se zrychlit povolovací procesy. To ve videu na úvod konference slíbila ministryně financí Alena Schillerová.

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

OBRAZEM: Více jak půl století starý most v Hodkovicích šel k zemi. Zbořili jej přes noc

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc.

Více jak půl století starý most v Hodkovicích nad Mohelkou zbořili přes noc. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo jeho demolici v úterý. Uzavírky a objížďky komplikují dopravu. Do půl roku má na...

12. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

První Vesnice roku Telnice si i po 30 letech udržuje aktivní spolkovou činnost

ilustrační snímek

Telnice na Brněnsku se stala před 30 lety první oceněnou obcí v soutěži Vesnice roku. Když tehdy zástupci obce přebírali ocenění v Rakousku, dostali velkou...

12. dubna 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Žádné jehly, jen stěr z úst. Sokol Jihlava pořádá nábor dárců pro nemocnou Elenu

Pohled upřený k naději. Elena Krebsová v jihlavské sokolovně, která se pro ni...

Je jí třiadvacet, studovala v Brně regeneraci a výživu a její život se točil kolem pohybu. Pak přišly čtyřicítky horečky a následně diagnóza, kterou nikdo nechce slyšet: leukémie. Elena Krebsová...

12. dubna 2026  10:22,  aktualizováno  10:22

V ústecké části Střekov přibudou další parkovací zóny pro residenty

ilustrační snímek

Parkování pro residenty se rozšíří do další části ústecké čtvrti Střekov. Na Nové Vsi brzy přibudou placená modře označená stání. Obvod se snažil domluvit s...

12. dubna 2026  8:39,  aktualizováno  8:39

Snaha o zachování krajiny. V Krkonoších lze žádat o příspěvek na ochranu luk

Louka na Niklově vrchu v Malé Úpě v Krkonoších se dostala do finále soutěže...

Hospodáři v Krkonoších mohou opět žádat o finanční příspěvek na šetrnou péči o cenné horské louky nebo porosty, které jsou významné z hlediska zachování krajinného rázu. Podpora je dostupná pro...

12. dubna 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Liberec do konce léta opraví prostory v zámku, které budou pro úředníky

ilustrační snímek

Liberec do konce léta opraví prostory v městském zámku, které začnou využívat jeho úředníci. Obsadí přízemí v takzvaném redernovském křídle. Podle náměstka...

12. dubna 2026  8:02,  aktualizováno  8:02

Zájem o referendum k délce bazénu byl v Prostějově malý, hlasování je neplatné

V Prostějově se konalo historicky první místní referendum, lidé rozhodovali o...

Historicky první prostějovské referendum k otázce délky připravovaného bazénu je neplatné. Lidé odpovídali, zda chtějí padesátimetrový bazén. Tuto délku prosazovali plavci z tamního oddílu a část...

12. dubna 2026  9:22

Majáles Praha 2026: Studentské oslavy jara v Letňanech chystají hvězdné překvapení

Majálesový průvod vyšel ve 14 hodin z náměstí Republiky.

Blíží se oblíbená studentská oslava jara. Letiště Praha Letňany se v pátek 1. května 2026 pod taktovkou předních českých i zahraničních interpretů promění v hlavní dějiště největšího tuzemského...

12. dubna 2026  9:18

Karlovy Vary ocení emeritního biskupa Radkovského i dvě osobnosti města

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský

Karlovy Vary letos udělí čestné občanství emeritnímu biskupovi Františkovi Radkovskému. Ceny města dostanou trenér Jan Novák a archivář a historik Milan Augustin. Nominace schválili zastupitelé....

12. dubna 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Řidiči i chodci si zvykají na nový semafor na zlínském sídlišti Jižní Svahy

Ve Zlíně na Jižních Svazích zřejmě prodali láhev rumu s metylalkoholem.

Řidiči si pomalu zvykají na nový semafor, který je od března součástí přechodu pro chodce v Okružní ulici pod budovou prvního segmentu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Před jeho instalací se tady...

12. dubna 2026  9:02

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda zřídit komunitní zahradu, zájem je malý

ilustrační snímek

Ústí nad Orlicí zvažuje, zda ve městě zřídit komunitní zahradu. Pozemek vyčleněný městem by sloužil místním lidem nejen k zahradničení, ale i jako místo pro...

12. dubna 2026  7:25,  aktualizováno  7:25

