Plzeňský kraj vybral Arrivu na zajištění dopravy bateriovými vlaky od roku 2030

Plzeňský kraj dnes vybral nového dopravce, firmu Arriva vlaky, která bude 15 let zajišťovat veřejnou drážní dopravu na čtyřech tratích dvanácti bateriovými elektrickými vlaky. Arriva nabídla ze čtyř soutěžitelů nejnižší cenu - 169 korun za kilometr, která byla jediným kritériem výběrového řízení, řekl ČTK po dnešním schválení radou náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Informace o vítězi přinesl server Zdopravy.cz. Na tratích dosud jezdí České dráhy s dieselovými vlaky.
Neúspěšní uchazeči České dráhy, GW Train Regio a RegioJet mají podle Čížka 15 dnů na případné odvolání.
"Od prosince 2030 bude nasazeno prvních šest souprav na tratích Plzeň - Stod - Domažlice a z Heřmanovy Hutě přes Nýřany, Plzeň, Rokycany do Mirošova, Příkosic a Nezvěstic," uvedl vedoucí krajského odboru dopravy Dušan Pakandl. A od prosince 2033 k tomu přibude trať Bezdružice - Pňovany - Plzeň - Radnice a Plzeň – Klatovy – Železná Ruda, kde je podle Čížka plánována elektrifikace.
Také část trati z Plzně do Domažlic, konkrétně z Plzně do Stodu, chce postavit Správa železnic do roku 2030 v nové stopě a elektrifikovat. "Soupravy se budou dobíjet po dobu, kdy pojedou pod elektrickou trakcí a v koncových bodech. Když dojedou do místa, kde trakce končí, tak budou pokračovat na baterie," řekl Pakandl. Po dokončení nové trati z Plzně do Stodu dojedou vlaky do Stodu na elektřinu a dále pojedou do Domažlic na baterie. Po návratu z Domažlic do Stodu se zase dobijí pod trakcí do Plzně.
"Na prvních šest vlaků je přislíbená dotace, o níž musíme požádat do konce letošního roku. Vlaky musí podle soutěžních podmínek nakoupit dopravce, který si musel sehnat bankovní záruky, finance na nákup vlaků a musí vypořádat případnou dotaci," uvedl Čížek.
Celková hodnota zakázky na zajištění dopravní obslužnosti po dobu 15 let je podle Pakandla 7,1 miliardy Kč. Bateriové vlaky jsou v kraji i v ČR novinkou, první takový obdobného typu jezdí podle něj na severní Moravě.
Arriva už vozí od prosince 2023 cestující v kraji na trati Pňovany - Plzeň - Horažďovice a od 13. prosince převezme železniční trasu z Plzně do Domažlic. Od roku 2028 navíc bude zajišťovat rychlíky z Prahy do Klatov a z Prahy do Chebu přes Plzeň. V Plzeňském kraji provozuje ještě od června 2020 autobusovou dopravu v celém regionu.