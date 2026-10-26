Plzeňský kraj vyhlásí architektonickou soutěž na nový hospic v Plzni-Malesicích

Plzeňský kraj vyhlásí do konce letošního roku architektonickou soutěž na podobu nového hospice v okrajové plzeňské části Malesice. Vyhodnotí ji zřejmě až příští rok. Projektová dokumentace by měla vzniknout v příštích dvou letech. Zahájení stavby předpokládá kraj v roce 2028. Náklady se odhadují na 300 až 350 milionů korun, přesnou odpověď dá až architektonická soutěž. Záměr jejího vyhlášení dnes schválila rada kraje, řekl ČTK náměstek hejtmana Tomáš Soukup (ANO).
"Předpokládané náklady na uspořádání architektonické soutěže činí přibližně 2,5 milionu korun bez DPH. Hodnota kompletní projektové dokumentace je odhadována zhruba na 14 milionů bez daně," uvedl.
Krajští zastupitelé v červnu schválili dohodu s městem o společné stavbě zařízení. Plzeň už na nový hospic vyčlenila téměř hektarový pozemek v Malesicích a prozatím přislíbila 50 milionů korun. Většinu nákladů na stavbu by měl nést kraj. Dofinancování společné investice počítá s dalšími dárci, memorandum o spolupráci na výstavbě podepsalo také Biskupství plzeňské.
Současným Hospicem svatého Lazara projde za rok přes 420 pacientů, z toho 60 procent mimoplzeňských. Zařízení má 28 lůžek s 95procentní obsazeností. Už 27 let sídlí ve vnitrobloku plném aut, bez zahrady a jen s malou terasou. O novou budovu usiluje mnoho let. Novostavba má mít 32 lůžek. Podle hospice poptávka stále roste, už čtvrtým rokem poskytuje i domácí péči. Předpokládá se, že vlastníkem nového hospice bude kraj, provozovat by ho měl současný provozovatel, kterým je Hospic svatého Lazara.
Cílem projektu je podle náměstka rozšířit kapacity paliativní péče v regionu a vytvořit moderní zařízení poskytující zdravotní a sociální služby pacientům v konečném stadiu onemocnění. "U hospice je velmi důležité, aby byl dobře navržený nejen po provozní stránce, ale aby vytvářel důstojné a příjemné prostředí pro pacienty, jejich blízké i personál. Proto chceme jeho podobu hledat prostřednictvím architektonické soutěže, která nám umožní vybrat kvalitní řešení i autora projektové dokumentace," uvedl dnes hejtman Kamal Farhan (ANO).