Plzeňský kraj vyhlásí novou soutěž na dostavbu Klatovské nemocnice, zvýšil cenu

Plzeňský kraj vyhlásí nové výběrové řízení na stavbu nového pavilonu Klatovské nemocnice. Do první soutěže se nikdo nepřihlásil. Kraj proto zvýšil nabídkovou cenu o 100 milionů korun zhruba na 650 milionů, což schválili zastupitelé. Cenu ovlivnila hlavně cena ropy a stavebních materiálů, řekl ČTK náměstek hejtmana Tomáš Soukup (ANO). Nemocnice, která obsluhuje i Šumavu, je po státní Fakultní nemocnici Plzeň druhým největším multioborovým zdravotnickým zařízením v kraji.
"Výběrové řízení mělo nastavenou částku 545 milionů Kč, ale nikdo se nepřihlásil. Z tržních indikací víme, že byla zřejmě nastavená níže, než trh teď dovoluje stavět. Proto jsme požádali projektanty, aby ji přepočítali, a museli jsme ji o 100 milionů navýšit," řekl Soukup.
Náměstek věří, že po zvýšení nabídkové ceny se kraji přihlásí víc dodavatelů. Zastupitelé sice schválili vyšší peníze, ale vedení kraje opozici slíbilo, že provede ještě nezávislý přepočet rozpočtu další projekční firmou. "A pokud bude všechno v pořádku a navýšení bude oprávněné, tak s tím půjdeme na trh a chtěli bychom v říjnu nebo v listopadu vyhlásit nové výběrové řízení, abychom mohli co nejdříve začít stavět," řekl náměstek. Nezávislé posouzení bude do dvou týdnů a mezitím kraj zruší původní soutěž.
Zastupitelé schválili předpokládanou cenu zhruba 650 milionů korun. "Jsou v ní zahrnuty všechny stavební práce plus stavební dozory a další práce okolo. Je to bez vybavení, bez technologií, je to stavba. Předpokládáme, že by se nám mohlo přihlásit víc firem a mohla by tam vzniknout větší konkurence. A tím bychom mohli snížit tu cenu," řekl Soukup. Plánuje, že kraj po Novém roce podepíše smlouvu a na jaře chce začít stavět. Proti poslednímu termínu půjde asi o půlroční skluz. Stavba bude bez dotací.
V novém objektu, který by měl být hotový do roku 2029, bude kromě urgentního příjmu také lůžkový pavilon interny, laboratoře a počítá se i s iktovou jednotkou, což je speciální pracoviště pro pacienty s akutními cévními mozkovými příhodami. "Počítá se s novou budovou, která naváže na stávající monoblok. Stát bude v zadní části areálu, směrem k bývalé bráně. A po silnici k bývalé bráně také bude vjezd pro vozidla záchranné služby," uvedl místostarosta Klatov a náměstek hejtmana Pavel Strolený (ANO).
Náklady včetně vybavení jsou podle něj odhadnuty na 839 milionů Kč s DPH. Stavbu bude financovat kraj, ale podílí se na ní i Klatovy. "Například teplo a teplou vodu zajistí městská Klatovská teplárna a vodu Šumavské vodovody a kanalizace," řekl Strolený.
Klatovská nemocnice se podle původních plánů měla stavět se dvěma pavilony, ale v roce 2012 byl dokončen jen nový šestipodlažní monoblok za 1,4 miliardy Kč, kam se přestěhovala podstatná část provozu. Už tehdy se začalo hovořit o potřebě dalšího pavilonu, jehož stavba se odložila. Nemocnice, která pořád bojuje s prostorem, funguje 112 let. Má 295 lůžek, téměř 50 ambulancí a poraden, sedm operačních sálů, tři porodní boxy a gynekologický sál a dvě lékárny. Zaměstnává zhruba 700 lidí.