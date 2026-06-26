Hasiči, zdravotníci i policisté v Plzeňském kraji nezvyšují na víkend počty pracovníků kvůli očekávanému extrémnímu horku. Kolapsů, nehod a požárů je přibližně stejně jako v jiných horkých dnech, zjistila ČTK od mluvčích záchranných složek. Česko se po několikadenní vlně veder chystá na víkend, během něhož se maximální naměřená teplota má přiblížit nebo i překonat 41 stupňů Celsia.
Krajští hasiči kvůli horku nebo větru neposilují své stavy téměř nikdy, uvedl jejich mluvčí Petr Poncar. "Kdyby byly problémy velké, tak se začnou povolávat lidi na pohotovostech. Ale jako preventivní opatření to neděláme," uvedl mluvčí. Na všech stanicích je podle něj předepsaný počet pracovníků.
Požáry v přírodě hasiči zaznamenali, ale většinou nebyly velké, uvedl Poncar. Počet požárů podle něj odpovídá počasí. Je to stejné, jako to bylo v jiných horkých letech, zatím se žádný požár nadměrně nerozšířil, dodal.
Obdobné počty výjezdů jako jindy v horkých dnech mají i zdravotničtí záchranáři. "Rapidně to nepřibývá, požadavky volajících lidí jsou v drtivé většině oprávněné. Můžeme člověka zaléčit a nechat na místě, nemusíme ho hned někam vozit," uvedl mluvčí krajské záchranné služby Luboš Bouček. Andrea Divišová z operačního střediska uvedla, že mnoho lidí ví, co by měli v tropických teplotách dělat. "Oni vám to i oznámí, ale nedělají to a radši se nechají odvézt sanitkou. Pálí, třeští jim hlava a je jim na omdlení. A řeknou vám, že celý den nepili a byli na horku," řekla. Podle Boučka by teď lidé měli pít výrazně víc chlazených nealkoholických nápojů průběžně po celý den. Když si dají dva litry ráno, tak to ten den nespasíte, uvedl.
Ředitelství silnic a dálnic je připravené při nehodách na dálnici D5, kdy by lidé na delší dobu uvízli v koloně, rozvážet pití. Dálniční policisté by s nimi spolupracovali, řekla krajská policejní mluvčí Pavla Burešová. Pokud je ve vedrech uzavřená dálnice nebo silnice, policie upozorňuje řidiče předem, aby si vzali dostatek vody. "S tím musí všichni v těchto teplotách počítat. Musí mít v autě dostatek tekutin pro celou osádku i na kratší trasy. A dalším základním pravidlem je mít ve vozidlech dostatek pohonných hmot, aby šla v případné koloně spustit klimatizace a také proto, aby ve vedrech někde neuvízli a trasu neucpali," řekla. Současné vysoké teploty nejsou pro jízdu autem bez klimatizace vhodné pro seniory a malé děti.
Podle Burešové mohou vysoké teploty, únava a dlouhé cestování častěji vyvolat kolizní situace. "Člověk musí cestu v těchto vedrech přizpůsobit své momentální kondici, zdravotním problémům a tomu, jak je unavený," uvedla Burešová. Pokud ale mají řidiči dobře nastavenou klimatizaci, tak je jim teď v autech možná nejlépe, dodala s nadsázkou.
Policisté mají dnes a v sobotu v regionu i dalších krajích dopravně bezpečnostní akci kvůli končícímu školnímu roku a hromadným přesunům rodin a dětí. V neděli se na to budou zaměřovat i při běžném výkonu služby, dodala Burešová.