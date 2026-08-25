Plzeňský kraj vyšle do Číny na soutěž odborných dovedností 80 studentů a učňů

Plzeňský kraj vyšle v září do Číny 80 studentů svých středních škol, učilišť a gymnázií. V Šanghaji se 22. až 27. září zúčastní světové soutěže odborných dovedností WorldSkills. Kraj navazuje na loňský výjezd stejného počtu středoškoláků do Ósaky v Japonsku na světovou výstavu Expo. Motivované a jazykově vybavené děti, které vybírají samy školy, bude region vysílat do světa na zkušenou každý rok, v rozpočtu na to vyčleňuje osm až deset milionů korun do roku 2029. ČTK to řekl náměstek hejtmana Vladimír Kroc (ANO).
Každá škola vybírá dva až tři účastníky. Podle Kroce vyšle žáky většina ze 43 středních škol, které kraj spravuje. "Musí splňovat jazykovou úroveň B2, mít motivaci, předpoklady a vizi svého oboru, který budou prezentovat," řekl. Akce má pomoci tomu, aby se z aktivních studentů stali úspěšní. Děti, které se vrátily z Ósaky, mají velké zkušenosti a jsou výrazně samostatné, uvedl.
Letošní 48. ročník soutěže WorldSkills, nazývané olympiádou řemeslných a odborných dovedností pro mladé, má 12 témat. Podle webu akce jde o itineráře šité na míru pro soutěžící, technické experty, diváky i doprovod. Jde o půldenní až třídenní varianty, aby vyhovovaly harmonogramu a cestovním preferencím týmů. "WorldSkills bude prezentovat řemesla na nejvyšší úrovni v daném oboru," řekl Kroc.
Česko není součástí organizace WorldSkills, uvedl Kroc. "Ale vytvořili jsme kolektiv lidí a předložili návrh programu, který chceme realizovat s bruselskými dotacemi Erasmus+ v rámci internacionalizace technického rozvoje," uvedl. Podle Kroce bylo předloženo 30 projektů z různých zemí. "A ten náš, založený třeba na kvantových technologiích a dalším, byl vyhodnocen jako nejlepší. A zástupci WorldSkills řekli, že nás v Šanghaji chtějí, a že tam budeme mít jako Plzeňský kraj stánek zdarma," řekl. Český tým, který se bude prezentovat ještě v Pekingu, nebude v Číně soutěžit, ale představí své vize a seznámí se se špičkovými dovednostmi ze světa.
Výjezdy studentů a učňů z Plzeňského kraje navazují na loni založený program Dress Up & Stay Home (Oblékni se a zůstaň doma). "S vybranými dětmi už se pracuje od jara v rámci celé skupiny včetně lídrů. Komunikují jenom v angličtině. A když se vrátí, tak se s nimi pracuje znovu," uvedl Kroc. Účastníci musí dát dohromady poznatky, které získali, a navrhnout jejich využití.