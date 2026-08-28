Plzeňský kraj zadal studii cyklotrasy Bor-Sušice, propojí Český les se Šumavou

Plzeňský kraj zadal studii na dálkovou cyklotrasu z Boru na Tachovsku do Sušice na Klatovsku. Propojí západní pohraničí, konkrétně Český les se Šumavou přes Hostouň, Poběžovice, Domažlice, Kdyni, Klatovy, Běšiny a Velhartice. Délka trasy bude 120 až 130 kilometrů podle toho, kudy povedou nové úseky a propojky polních a lesních cest. Spojí významná města i turisticky atraktivní oblasti v jihozápadní části kraje, řekl ČTK náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN).
Studii za 420.000 korun, jejíž součástí bude také projednání trasy s dotčenými obcemi, zpracuje plzeňská firma IKA FINAL. Hotová by měla být příští rok na jaře. Posoudí varianty trasy, napojení na současnou síť cyklostezek a cyklotras i nové úseky v místech, kde infrastruktura chybí. Podle Čížka je vždy dobré udělat celkovou studii trasy. "Je třeba jasně říct, kudy povede. Nejhorší je, že se udělá pět variant a pak se dlouho diskutuje, která je nejlepší, a nakonec obce neudělají žádnou," uvedl.
Plzeňský kraj se podle Čížka snaží s obcemi připravovat trasy hlavně podél silnic první třídy. "Chceme trasy co nejrovinatější a co nejkratší, aby sloužily striktně pro dopravu (do škol, práce a za službami). Aby je lidé opravdu využívali a nejezdili po silnicích," řekl. Kraj koncipuje trasy jako hvězdici se středem v Plzně, následně je po obvodu propojí. "A tahle trasa je právě to propojení ze severu od Tachovska na jih na Sušicko," uvedl.
Kraj dá letos obcím na cyklostezky, cyklotrasy a projekty 70 až 80 milionů korun a minimálně v tomto objemu chce pokračovat i v dalších letech. "Snažíme se o to, že když už je něco připraveno, tak aby to nečekalo," řekl Čížek. Kraj obcím nejdříve zaplatí vyhledávací studii a projekt, pak dostanou dotace na stavbu, o níž se už ale musí postarat samy.
Nová linie naváže v Boru na národní cyklotrasu číslo 9, která vede přes Planou na Cheb. V Sušici se napojí na Otavskou cyklotrasu číslo 12, která propojuje Šumavu, Plzeňský a Jihočeský kraj podél řeky Otavy. Teď musí cyklisté při cestě z Boru do Sušice nejprve do Domažlic přes Stráž, Vidice, Hostouň, Poběžovice a Klenčí. Z Domažlic do Klatov pak přes Kdyni a Janovice nad Úhlavou. Z Klatov do Sušice jedou na Obytce a Kolinec nebo přes Běšiny a Velhartice. Náročnější variantou je horská trasa z Boru na Železnou Rudu přes Přimdu po magistrále Českého lesa podél hranic do Železné Rudy a odtud přes Prášily na Hartmanice k Otavě a podél ní do Sušice.