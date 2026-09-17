Plzeňský kraj založí inovační centrum, podpoří podnikání v místech mimo Plzeň

Plzeňský kraj založí regionální inovační centrum (KIC), které bude podporovat podnikání, firmy i výzkum zejména v regionech mimo Plzeň, která už má své inovační centrum BIC přes 30 let. Začne fungovat od jara příštího roku zřejmě jako zapsaný ústav a mělo by mít v první fázi do pěti zaměstnanců, hlavně manažerů s kontakty na firmy a živnostníky. Na Tachovském Business Fóru 2026, jehož tématem byla strukturální transformace ekonomiky, to uvedl náměstek hejtmana Martin Rybár (KDU-ČSL). Prosincové zastupitelstvo kraje, které už loni v červnu stvrdilo záměr, má v prosinci schválit společenskou smlouvu.
Krajská inovační centra podle Rybára chybí jen na Vysočině a právě v Plzeňském kraji. "My jsme dlouhodobě jednali s Plzní o majetkovém vstupu do BIC a o tom, jak jeho aktivity rozproudit do zbytku kraje. Ale Plzeň se, myslím z rozumných strategických důvodů rozhodla, že tuhle variantu nechce," řekl Rybár ČTK.
Společně pak kraj i město našly způsob, kdy si nebudou konkurovat, ale naopak se budou doplňovat. "Měl by se vytvořit ekosystém tak, aby kraj doplnil to, co Plzeň už dneska zajišťuje. A naopak nabídl něco, co ještě dnes město nedělá, protože buď na to nemají prostředky, anebo potřebují nějakou větší entitu za sebou," uvedl.
KIC začne podle Rybára v malém a postupně bude přibírat lidi i agendy. Na začátku nebude třeba moc peněz, na příští rok má v rozpočtu kraje jednotky milionů korun. "Nechceme fungovat tak, že budeme rozdávat peníze, chceme primárně vybudovat know-how, využít zkušenosti Plzně a partnerů v jiných krajích - vytvořit svaly, které to budou rozvíjet," řekl.
"Zároveň se ho snažíme konstituovat tak, aby bylo politicky co nejvíc nezávislé, aby mělo dlouhou setrvačnost. Podobně jako to mají na jižní Moravě - aby mohlo dělat i dlouhodobé úkoly," uvedl. Ředitel centra se bude hledat až po založení, výběrovým řízením. Poté si najde místo i tým a postupně si sám naplánuje aktivity, které budou vycházet z požadavků kraje.
Primárním cílem KIC je rozvíjet celý region. "Abychom byli schopni spoustu skvělých aktivit, které dneska dělá BIC nebo město, buď schopni zkopírovat, anebo třeba objednat a dělat je v Tachově, v Klatovech, Sušici, ve Stříbře. Ať už se jedná o podporu start-upů podnikavosti, ale i o práci s informačními technologiemi, s mládeží a s dětmi," uvedl náměstek. Centrum bude podle něj stát na třech nohou - na spolupráci s firmami, s výzkumnými organizacemi a třetí bude marketing ven i dovnitř regionu.
"Bude podporovat kontakty mezi firmami, pomáhat s exportem a importem do kraje a propojovat výzkumné organizace a pomáhat jim třeba finančně nebo jenom tím, že budeme schopni třeba vytvářet rozumné průmyslové zóny po kraji - že pomůžeme městům a obcím s tím, jak je správně nastavit," řekl Rybár. KIC bude využívat krajskou radu pro výzkum, vývoj a inovace i centrum lidských zdrojů.