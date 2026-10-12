Plzeňský kraj zdraží od ledna jízdné ve vnějších zónách mimo Plzeň

Plzeňský kraj zdraží od 1. ledna jízdné ve vnějších zónách integrované dopravy. Úpravy se týkají jednotlivých jízdenek a kratšího předplatného. Ceny v krajském městě, ani cena ročního předplatného u vnějších zón, se nemění, řekl ČTK po schválení krajskými radními náměstek hejtmana Pavel Čížek (STAN). Kraj zdražuje poprvé od roku 2020.
Zdražení jízdného je podle náměstka reakcí na dlouhodobý růst provozních nákladů, zejména nafty a elektřiny, na inflaci a změny DPH. Nový tarif je podle Čížka nastaven tak, aby veřejná doprava zůstala výhodná pro ty, kteří ji využívají pravidelně.
Plzeňský kraj podle náměstka drží několik let jedny z nejnižších cen veřejné dopravy v ČR. "Náklady na její provoz ale kvůli inflaci a dražším energiím neustále rostou. Kraj navíc v uplynulých třech letech prakticky dotoval zvýšení DPH u jízdného z deseti na 12 procent, které dosud do cen jízdenek vůbec nepromítl," řekl. Od ledna už je ale podle Čížka úprava nevyhnutelná. Peníze získané z vyššího jízdného kraj investuje do obnovy autobusů i vlaků a zachování kvalitní nabídky spojení, uvedl.
U jednorázových jízdenek se zvýší cena za průjezd prvními třemi vnějšími zónami, další zóny zůstávají za stejnou cenu. První vnější zóna bude stát místo 14 korun 18 Kč, druhá zdraží o dvě koruny na 14 korun a třetí o stejnou sumu na 12 korun. Ceny čtvrté a další zóny zůstávají na deseti korunách. "Síťová jízdenka na sedm a více zón zdraží o osm korun na 92 Kč," řekla mluvčí kraje Eva Mertlová.
Cena jednotlivého jízdného z Plzně například do Švihova, Staňkova a Kralovic, tedy cesta přes tři vnější zóny, zdraží od ledna z 54 na 62 korun. O osm korun zdraží také cesta z Plzně například do Železné Rudy, Trhanova nebo Srní na 92 korun, což je nejdražší jízdné v kraji osobním vlakem i autobusem s libovolnými přestupy. Všechny jízdenky platí i na MHD v Plzni.
K drobným změnám cen u vnějších zón dojde podle mluvčí také u předplatného. Čtvrtletní předplatné v jedné zóně zdraží o 14 korun na 918 Kč, půlroční o 12 korun na 1596 Kč a roční pro jednu zónu zůstane na současných 2900 Kč.
"K úpravě přistupujeme po pečlivém zvážení. Vnímáme, že pro cestující jde o zvláště citlivou věc, jelikož jsou mezi uživateli veřejné dopravy různé příjmové skupiny obyvatel kraje. Namísto rušení spojů jsme se ale raději rozhodli udržet nastavený standard spojený s nutností změny cen a pokračovat v modernizaci vlaků a autobusů," řekl Jiří Kozák, výkonný ředitel společnosti POVED, organizátora krajské dopravy.
Od ledna zdraží také některé doplňkové produkty, jako jsou turistické jízdenky, přeprava psů, kol, lyží a zavazadel.