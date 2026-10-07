Plzeňský multižánrový festival Můj život s... se letos zaměří na vlastní tělo

Na vztah člověka k vlastnímu tělu se zaměří letošní 15. ročník plzeňského festivalu Můj život s..., který propojuje kulturu se sociální sférou. Každoročně se věnuje jinému aktuálnímu tématu a jeho odrazu v kultuře. Letos nabídne mimo jiné autorské čtení, kolektivní výstavu mladých umělců, filmové projekce, debatu s lékařkou a premiéru pohybové inscenace, řekla dnes ČTK ředitelka festivalu Marcela Mašínová z pořádajícího spolku PaNaMo.
"Tělo může být zdrojem radosti, síly i blízkosti, ale také nejistoty, bolesti a společenského tlaku. Festival Můj život s tělem nabízí prostor podívat se na tato témata z různých úhlů, zastavit se, naslouchat uměleckým výpovědím i zkušenostem druhých a možná se na chvíli zamyslet také nad vlastním tělem," uvedla Mašínová.
Akci zahájí 8. října v Anděl music baru autorské čtení Ridiny Ahmedové z její knihy Moje tělo, která je zaměřená na sebepřijetí. "Je to sbírka svědectví a příběhů dospívajících, kteří mluví o tom, jak se cítí ve svém těle. Přála bych si, aby se dostala do ruky každému, kdo o sobě v tomhle věku pochybuje. Je to těžké období a je dobré vědět, že za svoje tělo neseme odpovědnost, ale není naší povinností vyhovovat představám jiných lidí," uvedla Ahmedová.
Práce osmi mladých autorů a autorek představí výstava Tělo ve sklepních prostorách Západočeské galerie. "Tělo stárne, mění se, rozpadá, reprodukuje, pózuje před foťákem, objevuje se na obrazovkách a někdy si na hlavu nasadí i televizi. Výstava vychází ze zkušenosti naší generace - té, která ještě zažila svět bez internetu a sociálních sítí, ale zároveň už bez nich neumí žít. Ve sklepení se tak potkávají těla, obrazy, zvuky, performance, technologie i trochu absurdity," řekla kurátorka Alžběta Huclová. Výstava bude přístupná při několika komentovaných prohlídkách.
Festival nově spolupracuje se studentským filmovým klubem. V univerzitní kavárně Družba nabídne projekci filmu Domestik, jehož hlavním hrdinou je vrcholový cyklista, který se po zranění snaží zlepšit výkon náročným tréninkem a přísným režimem, nebo belgický dokument Zkompostuj mě s následnou diskusí. Netradiční pohled na tělo a možnosti jeho léčby přinese debata s plzeňskou lékařkou pro děti a dorost Pavlou Koželuhovou.
Festival uzavře 14. října v Moving Station premiéra o pohybové inscenace Markéty Vacovské a Emy Brabcové Otázky na tělo, která vzniká pro festival. Reprízu bude mít o den později.
Festival Můj život s ... se v Plzni v minulých letech věnoval například tématům školy, strachu, paměti, rodiny nebo v době pandemie koronaviru tématu života on-line, závislosti na mobilním telefonu či strachu z odpojení od internetu.