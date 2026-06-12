Plzeňský multižánrový letní Festival na ulici se letos přesune do DEPO2015

Do areálu kreativní a kulturní zóny DEPO2015 a do jeho okolí se letos mimořádně přesune 33. ročník tradičního plzeňského letního multižánrového Festivalu na ulici. Festival se po více než tři desetiletí odehrává na několika scénách v centru města, letos se ale opravuje jedna strana hlavního náměstí Republiky a také střecha na katedrále, a tradiční akce se tak z náměstí stěhují do náhradních areálů. Na zvýšené náklady spojené s přesunem festivalu město přidá pořadatelům čtvrt milionu korun, řekla ČTK radní pro kulturu Eliška Bartáková (ANO).
Festival se letos uskuteční od 14. do 22. srpna. Ve čtyřletém dotačním grantu město přiznalo na roky 2024 až 2027 pořadateli přehlídky, Agentuře Nashledanou, roční dotaci na uspořádání akce 2,2 milionu korun. "Festival na ulici má dlouholetou tradici i podporu města Plzně. Poskytnutá dotace 250.000 korun je individuální, neinvestiční. Peníze organizátor použije na částečnou úhradu nákladů spojených se změnou místa konání," řekla Bartáková. Zvýšené náklady budou zejména za pronájem prostor a techniky, na zajištění technického a produkčního personálu a úhradu dalších souvisejících výdajů.
Loni pořadatelé uvedli, že za devět dnů hudby, tance a zábavy na čtyřech venkovních a čtyřech klubových scénách vystoupilo přes 150 účinkujících a návštěvnost se pohybovala kolem 75.000 lidí, podobně jako předloni.
I na novém místě zachová festival základní koncept, tedy plynulé korzování návštěvníků mezi scénami. Hlavní scéna bude letos na parkovišti DEPO2015. Druhá, krytá, scéna bude v autobusové hale a nahradí tradiční scénu v Proluce. Další hudební zastávka bude U Ježíška, ta nahradí původní scénu U Branky. Poslední scénou bude prostor Zemník na břehu řeky Radbuzy pod areálem DEPO2015.
Letos na festivalu vystoupí například hudebník Marpo, Michal Prokop Trio, Yo Yo Band či Plzeňská filharmonie. Přehlídka ale tradičně dává prostor i lokálním kapelám či neziskovým organizacím.