Plzeňský multižánrový letní Festival na ulici se letos přesune do DEPO2015

V Plzni začne v pátek multižánrový Festival na ulici. Největší hudební přehlídka ve městě, která potrvá do 22. srpna, se letos kvůli rekonstrukci centrálního náměstí a střechy katedrály přesune do areálu kreativní a kulturní zóny DEPO2015. Další scény budou v docházkové vzdálenosti, vstup je zdarma, řekl ČTK Lukáš Krásný z pořadatelské Agentury Nashledanou.
"Hudební program nabídne přes 150 účinkujících napříč žánry. Festival v pátek 14. srpna otevře Marpo se současnou kapelou a novým country zvukem. Neděle bude patřit Plzeňské filharmonii a Michalu Šindelářovi s Jakubem Kořínkem. Všechny tyto koncerty se odehrají na hlavní scéně na parkovišti depa," uvedl. Ve čtvrtek tam zahraje a zazpívá Michal Prokop Trio, symbolicky týden po svých 80. narozeninách. Ve stejný den, tedy 20. srpna, rozezní areál ještě festivalová stálice Skotační kulomet. O den později tam zahraje Semtex a francouzští The Cracked Cookies. Festival uzavřou v sobotu Imagine Diamonds, jeden z nejoblíbenějších loňských objevů.
Kromě hlavní festivalové scény bude v areálu DEPO2015 ještě druhá, krytá, a to v sousední autobusové hale. Další hudební program se odehraje U Ježíška a U zemníku na břehu Radbuzy pod areálem depa. Večerní festivalový život pak doplní program v autobusové hale, který se prodlouží až do půlnoci, a klubová vystoupení v Anděl Music Baru, Vinyl Clubu i na DJ scéně v Dominik Cafe.
Zahraniční rozměr festivalu doplní podle Krásného argentinská metalová kapela Fughu 20. srpna na scéně U Ježíška, kde bude v sobotu 15. srpna tradiční Metalová sobota a o den později Punkový večírek.
"DEPO2015 nám umožnilo vytvořit kompaktní festivalový areál, kde se všechny scény příjemně propojí," řekl Krásný.
Doprovodný program bude každý festivalový den zejména U zemníku a U Ježíška. "Festival nabídne Tanec na ulici, Čtení na ulici (denně od 19:00), Market na ulici (18. a 19. srpna), Neziskovky na ulici (15. až 17. srpna) i program pro děti. Významným hostem Čtení na ulici bude Jiří Dědeček s vlastními texty, ale také s koncertem 20. srpna U zemníku, dodal Krásný.
Ve čtyřletém dotačním grantu město přiznalo na roky 2024 až 2027 pořadatelské agentuře 2,2 milionu Kč na rok. Na zvýšené náklady spojené s přesunem letošního 33. ročníku festivalu přidá čtvrt milionu korun, řekla radní Eliška Bartáková (ANO).