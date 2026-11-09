Plzeňský obvod Slovany má po 28 letech nového starostu, Jindřicha Blažka z ANO

Druhý plzeňský obvod Slovany má po 28 letech nového starostu. Ustavující zasedání zastupitelstva dnes do funkce zvolilo čtyřicetiletého Jindřicha Blažka z ANO. Na koalici se v obvodu, kde žije zhruba 36.000 obyvatel, dohodly ANO, STAN, Pro Plzeň a část zastupitelů původně zvolených za ODS.
ODS se ale na Slovanech rozštěpila, polovina z osmi původně zvolených zastupitelů byla pro účast v koalici s ANO, polovina byla pro opozici. Vedení strany kvůli tomuto rozporu následně zrušilo místní slovanské sdružení ODS. Pět z osmi zastupitelů zvolených původně za ODS od voleb členství ve straně ukončilo a jsou vedeni jako zastupitelé bez politické příslušnosti. Jsou mezi nimi příznivci i odpůrci zapojení ODS do koalice v obvodu.
Blažek, který je několik let zastupitelem obvodu i města a byl i předsedou finančního výboru zastupitelstva města, dostal ve veřejném hlasování 23 hlasů od 30 přítomných zastupitelů. Jeho místostarosty se stali Eva Trůková, Václav Cinádr (STAN) a Roman Andrlík (Pro Plzeň), kteří byli ve funkcích i minulé volební období.
Trůková letos vedla kandidátku ODS v obvodu, dnes ale členství ve straně ukončila, řekla ČTK krajská manažerka strany Karin Eismanová. Trůková ukončení členství potvrdila. Kromě ní ODS dříve opustil i bývalý šéf zrušeného místního sdružení ODS David Šlouf, bývalý starosta Lumír Aschenbrenner, Václav Seitz a Martin Kydlíček.
Zastupitelstvo dnes zvolilo i další členy rady a předsedy kontrolního a finančního výboru. Oba předsedové výborů, starosta a místostarostové vykonávají funkce jako uvolnění, tedy plně placení. Bývalý senátor Aschenbrenner, který už před volbami oznámil, že se nebude o funkci starosty znovu ucházet, se dnes stal předsedou kontrolního výboru zastupitelstva.
Slovany byly dlouhodobě baštou ODS. I letos tam občanští demokraté vyhráli, získali 25,81 procenta hlasů a osm mandátů. Druhé ANO a třetí STAN mají po sedmi zastupitelích, Pro Plzeň s podporou lidovců čtyři, Chceme Plzeň - koalice nezávislých, TOP 09 a Zelených tři a SPD + Trikolora + PRO s podporou Přísahy dva mandáty.
Koalice ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců utvořila kromě Slovan koalici také v zastupitelstvu města Plzně a ve velkých obvodech Doubravka a v centrálním obvodu Plzeň 3. V obvodu Plzeň 1 jsou místo STAN v koalici s ANO a Pro Plzeň Piráti.