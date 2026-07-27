Plzeňský park Chvojkovy lomy dostal nové terasy i lavičky za devět milionů korun

Nové schodiště, opravené chodníčky a terasa, nové lavičky, pobytové prvky a velké pevné slunečníky pro letní stín slouží v plzeňském parku Chvojkovy lomy ve čtvrti Slovany. Druhý městský obvod oblíbený park v místě bývalého kamenolomu postupně modernizuje, doplňuje vybavení a upravuje. Současná etapa stála obvodní radnici kolem devíti milionů korun bez DPH, řekla dnes ČTK místostarostka Eva Trůková (ODS).
Park vznikl v 60. letech minulého století, jeho současná podoba je zhruba z poloviny 90. let. "Chvojkovy lomy jsou vybydlené, odsloužené a zaslouží si větší proměnu," řekla Trůková. Současné úpravy si vyžádal špatný stav starého betonu a zábradlí na vyvýšené terase nad jezírkem, jemuž dominuje mohutná vrba. Terasu nahradila moderní a bezpečná konstrukce. Přibyly i další prvky. Obvod by se nebránil tomu, kdyby se o prostor terasy ucházel nějaký zájemce, který by zde chtěl například nabízet nápoje či drobné občerstvení.
"Je to neustálý proces, určitě to ještě není konec. Další úpravy by si zasloužily mlatové cesty nebo dětské prvky," řekl místostarosta Václav Cinádr (STAN). Odhadl, že obvod v posledních letech investoval do parku kolem 15 milionů korun.
Jednou z investic bylo například venkovní workoutové hřiště s cvičebními prvky. Potřebu podobných venkovních míst ukázala podle Trůkové pandemie koronaviru, lockdowny a uzavřené tělocvičny a fitness centra. "Dětské hřiště musí také projít obnovou, protože herní prvek je už staršího typu a maminky s dětmi by určitě uvítaly nové prvky. Upravit bych chtěla také kulturní scénu, kde je už nevyhovující sezení," řekla Trůková.
Obvod v minulosti v členitém parku upravil zeleň, přidal květinové záhony, stojany na kola, piknikové koutky či mlžítko jako vodní prvek pro horké dny.
V Chvojkových lomech je kromě hřišť, cvičebních prvků a laviček také výtvarná výzdoba. Jednu z dominant tvoří 30 let keramická věž - maják, jejímž autorem je plzeňský keramik Ivan Hostaša. Věž je vysoká 9,71 metru a byla zapsána v Guinnessově knize rekordů jako nejvyšší na kruhu vytočený keramický objekt na světě. Jsou zde díla z několika sochařských sympozií, která se v parku konala, a od roku 2009 pomník bigbítu - trojrozměrný objekt nazvaný Milník času, jehož základ tvoří kruh z kamenů a symbol protiatomového kříže podle návrhu Jaroslava Šindeláře.