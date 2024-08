Plzeňský pivovar zvětšuje automatizovaný sklad, na jaře pojme přes 50 milionů piv

První část automatizovaného skladu za 780 milionů korun zprovoznil Prazdroj v loňském roce. Po dokončení a zprovoznění přístavby v příštím roce budou sklady společně s expediční budovou zaujímat plochu 13 500 metrů čtverečních. „To odpovídá ploše téměř dvou fotbalových hřišť. Oproti současným 17 400 paletám lahvového a plechovkového piva bude rozšířený sklad připravený až pro 42 tisíc palet, tedy přes 50 milionů piv,“ vypočítal mluvčí Plzeňského Prazdroje Zdeněk Kovář, který ve středu informoval o nové přístavbě.

Nový sklad navazuje na budovu hlavní stáčírny a zboží do něj putuje automaticky. Palety převážejí vozíky, takzvané gondoly, kterých je nyní 28 a po dokončení druhé fáze skladu jich přibude dalších šest. Gondoly se pohybují po kolejích v délce půl kilometru, umí zboží zavézt do jedenáctipatrového regálového systému, kde je jeřábové zakladače uloží do přesně určeného místa.

„I když se automatizovaný sklad podstatně zvětší, díky použitým technologiím, budou k jeho kontrole stále stačit stejní čtyři zaměstnanci, kteří obsluhují i první sklad. O údržbu technologií se pak stará devítičlenný tým elektroniků a mechatroniků,“ uvedl manažer skladů Plzeňského Prazdroje František Holý.

Automaty kontrolují i stáří piva

Systém ve skladu podle Kováře automaticky kontroluje kvalitu palet a jejich zabalení, současně dohlíží i na termíny expirace piva. „Každá paleta má unikátní kód, který zaručuje přesné vyskladnění a vylučuje lidskou chybu. Takže se nemůže stát, že by zákazník dostal ze skladu jiné pivo, než si skutečně objednal,“ prohlásil Kovář.

Po rozšíření skladu bude automatický systém schopný každou hodinu dopravit na expedici k naložení pivo pro 12 kamionů.

Kovář řekl, že po loňském zprovoznění prvního automatizovaného skladu firma nepotřebuje tolik vysokozdvižných vozíků, což je přínosem i pro životní prostředí.

„Omezení potřeby vysokozdvižných vozíků umožnilo Prazdroji snížit produkci CO 2 až o 500 tun ročně. Letos na podzim pivovar počítá s instalací 1 020 fotovoltaických panelů na střechách obou budov skladu, to ročně uspoří dalších zhruba 145 tun CO 2 . Soláry pak z 28 procent pokryjí energetické nároky skladu,“ vypočítal Zdeněk Kovář.