Padesát milionů lahví a žádní pracovníci. Prazdroj spustil plně automatický sklad

Martin Polívka
  14:52aktualizováno  14:52
Plzeňský Prazdroj zprovoznil plně automatický sklad, v němž se piva na cestě od stáčírny až na kamion nedotkne lidská ruka. Do skladu se vejde 50 milionů lahví piva, které automat ukládá na paletách až do třicetimetrové výše. Linky umějí naložit speciálně upravený kamion za pouhé dvě a půl minuty. Sklad vznikl ve dvou etapách a stál 1,4 miliardy korun, což je jedna z největších investic v historii podniku.

Nový sklad je ekologičtější, než bylo konvenční skladování. Díky tomu, že se palety s pivem dopravují pomocí gondol po kolejích, ušetří Prazdroj 11 vysokozdvižných vozíků a čtyři nákladní kyvadlová vozidla, která sloužila k přesouvání zboží mezi stáčírnou a skladem. Ročně tak pivovar nepošle do ovzduší 800 tun CO2.

Na střeše skladu je umístěna fotovoltaika, která dokáže pokrýt zhruba 65 procent jeho spotřeby a snižuje emise CO2 o dalších 259 tun ročně. Pod budovou jsou umístěny tři retenční nádrže na dešťovou vodu s objemem 838 tisíc litrů. Ta slouží pro chlazení výrobní technologie ve vedlejším pivovaru Gambrinus.

Plzeňský Prazdroj představil plně automatizovaný sklad, který navazuje na stáčírnu piva. Je na rozloze dvou fotbalových hřišť, přepravky s pivem se ukládají až do výše 30 metrů. Dovnitř se vejde 50 milionů lahví piva a jeho obrátka je 5-7 dní. (25. května 2026)
Piva se na cestě ze stáčírny (na snímku) až na návěs kamionu nedotkne lidská ruka. (25. května 2026)
„Pilsner Urquell vaříme už téměř 184 let. A zatímco chuť našeho ležáku zůstává neměnná, technologie kolem se překotně vyvíjejí a my je rádi využíváme k zefektivnění činností a zjednodušení práce našich lidí. Prazdroj byl vždy na špičce využívání nových poznatků, jako jeden z prvních pivovarů například v 19. století zavedl elektrické osvětlení. A nyní opět posouváme pivovarskou technologii kupředu,“ řekl generální ředitel Plzeňského Prazdroje Michal Mrowiec.

Celková skladovací plocha automatizovaného skladu a expediční budovy je 13 500 metrů čtverečních, což odpovídá ploše téměř dvou fotbalových hřišť. Palety s pivem a dalšími nápoji ukládá autonomní systém výtahů do jedenáctipatrových samonosných regálů. Kapacita hotového skladu činí 42 tisíc palet, oproti první etapě dokončené v roce 2023 tak došlo k nárůstu o 24 500 kusů palet plných lahví a plechovek.

„Díky automatizaci zvládne obsluhu celého skladovacího komplexu jen osm lidí,“ vysvětluje Tomáš Sedláček, manažer skladování Prazdroje. Navzdory obří kapacitě skladu tu láhev setrvá nanejvýš pět až sedm dní.

Automatizovaný sklad je propojený s budovou hlavní stáčírny. Zabalené palety jdou ze stáčecí linky po nadzemní dopravníkové dráze s délkou 500 metrů k takzvanému seřadišti. Na něm si paletu přebírá jeden z 28 kolejových vozíků, tzv. gondola, která ji odveze do jedenáctipatrového skladu. Tam jeřábové zakladače paletu uloží do přesně určené pozice.

„Počítač si sám řídí, kam palety umístí, aby to pak pro něj bylo nejefektivnější, když zboží vyskladňuje dle zadaných objednávek. Současně kontroluje kvalitu palet a jejich zabalení a sám si hlídá i expiraci produktů. Každá paleta má unikátní kód, který zaručuje přesné vyskladnění a vylučuje lidskou chybu. Takže se nemůže stát, že by zákazník dostal ze skladu jiné pivo, než si skutečně objednal,“ popisuje Sedláček.

Automat také mimo hlavní pracovní dobu, kdy se pivo nenakládá na kamiony, přeskládává palety, aby optimalizoval jejich uložení.

Automatika dokáže během jedné hodiny vyskladnit až 360 palet, což odpovídá přibližně 11 naloženým kamionům. Pro přistavení kamionů má sklad vyhrazeno celkem 12 míst. Osm z nich je určeno pro zadní nakládku, čtyři místa slouží pro boční naložení. Až k přistaveným kamionům palety dojedou bez dotyku lidské ruky. Zde si je řidiči přebírají a naloží je do vozů s pomocí elektrických vysokozdvižných vozíků.

Jedno další místo je ale speciální, vyhrazené pro plně automatickou zadní nakládku, při níž paleta s pivem dojede úplně sama až do kamionu po motorizovaném dopravníku v návěsu.

