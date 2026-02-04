Tři sládci ze skupiny Prazdroje uvařili speciály, lidé je ochutnají při Noci pivovarů

Martin Polívka
  9:42aktualizováno  9:42
Tři pivní speciály od sládků pivovarů ze skupiny Plzeňského Prazdroje dostanou ochutnat návštěvníci Noci pivovarů plánované na 24. dubna. Třicetihektolitrové várky těchto speciálů založili v úterý v experimentálním pivovaru Proud sládkové z Gambrinusu, Velkopopovického Kozla a nošovického Radegastu.

Sládci předvedli i proces vaření piva, jak se s ním budou moci seznámit i návštěvníci Noci pivovarů.

Sládci vymysleli receptury, které se vážou k jejich domovskému pivovaru, ale zároveň se vymykají jeho běžné produkci. Sládková plzeňského Gambrinusu Eva Sýkorová zvolila polotmavé pivo, které pivovar začal poprvé vařit před stoletím.

„Polotmavý Gambrinus byl vždycky velmi oblíbený. Pro Noc pivovarů chystáme spodně kvašený polotmavý ležák vařený na dva rmuty s přispěním specifických vlastností světlých a karamelových sladů a žateckého chmele. Pivo bude mít výrazné karamelové a lehce pražené tóny. Zaujme vyváženou hořkostí s jemným dozníváním bylinného aroma chmelové odrůdy Sládek,“ popsala Sýkorová.

Noc pivovarů

Zapojené pivovary se otevřou veřejnosti a nabídnou exkluzivní prohlídky míst, kde se pivo vaří, setkání se sládky, degustace nebo školy čepování.

První ročník se uskutečnil v roce 2025 a jen v Plzeňském kraji. Letos se akce uskuteční 24. dubna a zapojí se do ní tři kraje – Plzeňský, Středočeský a Moravskoslezský

Zatím se do letošního ročníku zaregistrovalo téměř 30 pivovarů.

Asi nejtradičnější speciál připravil sládek z Kozla Milan Bittner, který nabídne čtrnáctistupňové tmavé pivo. Odpovídá tomu, že vnímá Velké Popovice jako moderní pivovar s historickým základem. „Tradiční recepturu jsme inovovali přidáním žitného sladu a praženého ječmene s moderními odrůdami chmele,“ říká.

Radegast chystá dvanáctistupňový ležák s plnou hořkou chutí, která je pro značku charakteristická. „Kořením piva je chmel. Tentokrát jsem pro koření vyrazila za hranice a pro aroma naší dvanáctky jsem využila speciální americké chmely. Konkrétně El Dorado přispěje tropickým aroma s trochou sladkosti, odrůda Centennial přinese dřevité a kořenité tóny a Citra dodá ovocné prvky. Pro vaření jsem ale použila osvědčený Žatecký poloraný Červeňák a novou českou odrůdu Uran,“ přiblížila pivovarnickou alchymii sládková Radegastu Jana Tovaryšová.

Speciály čeká kvašení a zrání, stáčet se budou až koncem března do sudů i plechovek. Lidé je budou moci ochutnat v pátek 24. dubna během Noci pivovarů v domovských pivovarech a čtyřiceti vybraných hospodách.

Podle emeritního sládka Plzeňského Prazdroje Václava Berky je Noc pivovarů oslavou pivovarnictví, tradice a krásy řemesla sládků. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky z historie a zároveň poznat pestrost různých pivních stylů.

