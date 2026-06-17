Plzeňský sbor Kajetán si vybojoval postup na světový šampionát sborů

Kvalifikaci na prestižní světový šampionát pěveckých sborů, který se uskuteční v roce 2027 v Tokiu, si vybojoval plzeňský pěvecký sbor Kajetán. Na 15. ročníku mezinárodního sborového festivalu Cracovia Cantans v Krakově získal Kajetán cenu Grand Prix, sbor Malý Kajetán zvítězil v Polsku v kategorii dětských sborů. Plzeňské sbory se představily ve třech kategoriích a ve všech získaly zlatý diplom a staly se jejich vítězi, řekla dnes ČTK sbormistryně Anna-Marie Lahodová.
Kajetán vznikl v roce 2014 jako dětský sbor opery Divadla Josefa Kajetána Tyla v Plzni s cílem vychovávat dětské zpěváky pro operní inscenace divadla. Pod názvem Kajetán vystupuje od roku 2019. V hlavním sboru Kajetán a přípravných odděleních Malý Kajetán a Kajetánek zpívá zhruba 200 dětí ve věku od pěti do 19 let. Jsou podle věku rozdělené do čtyř přípravek, samotný koncertní sbor Kajetán má kolem 60 členů od 12 do 19 let. Mezinárodní agentura Interkultur zařadila Kajetán za loňský rok mezi deset nejlepších sborů světa. Sbor je laureátem Umělecké ceny města za loňský rok.
Festivalu v Polsku, který končil o minulém víkendu, se účastnilo 27 sborů. "Konkurence byla velmi silná a úroveň soutěžních vystoupení mimořádně vysoká," uvedla sbormistryně. Malý Kajetán získal zlatý diplom a zvítězil v kategorii dětských sborů a dosáhl třetího nejvyššího bodového hodnocení ze všech soutěžních výkonů celého festivalu. Kajetán zvítězil v kategorii duchovní hudby a v kategorii mládežnických sborů, kde získal nejvyšší bodové hodnocení celého festivalu. Nejvyšším oceněním bylo udělení Grand Prix sboru Kajetán a kvalifikace na světovou soutěž v Japonsku.
V Tokiu se mezi sebou utkají pouze čtyři sbory - vítězové čtyř vybraných mezinárodních soutěží. Už samotná možnost být mezi nimi je pro sbor mimořádným úspěchem a velkou ctí, řekl krajský radní pro kulturu Libor Picka (STAN). "Tři zlaté diplomy a zisk Grand Prix na mezinárodní soutěži jsou důkazem špičkové úrovně plzeňského sborového zpěvu," řekl. Kraj účast sborů na soutěži finančně podpořil, dlouhodobě je podporuje také Plzeň.
"Z celé soutěže jsme nadšení, velmi šťastní a stále také dojatí. Úroveň všech vystoupení byla mimořádně vysoká. Obrovskou radost máme také z Malého Kajetána. Pro mnoho dětí to byla první velká mezinárodní soutěž," dodala.