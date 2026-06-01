Plzeňský soud dnes rozhodne o předání extremistky Liebichové do Německa

Autor: ČTK
  2:03aktualizováno  2:03
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Krajský soud v Plzni dnes rozhodne, zda předá německou pravicovou extremistku Marlu Svenju Liebichovou do Německa, kde má nastoupit do vězení. Původně byla odsouzena jako muž Sven Liebich, úředně si změnil pohlaví a nyní se identifikuje jako žena. U Aše na Chebsku ji na základě evropského zatykače zadrželi 9. dubna detektivové přezdívaní lovci lebek. Soud ji poté poslal do vazby, kterou tráví v plzeňské věznici.

Soud v Halle v roce 2023 tehdy ještě Liebicha poslal na rok a šest měsíců do vězení za štvaní lidu, pomluvy a urážky. S odvoláním odsouzený neuspěl. Pak si úředně změnil pohlaví, podle médií proto, aby se dostal do ženského vězení. Trest si měla pětapadesátiletá Liebichová odpykat v ženské věznici v Saské Kamenici (Chemnitz), kam loni nenastoupila.

V květnu u plzeňského soudu s předáním do Německa důrazně nesouhlasila. V německém vězení se prý obává o svou bezpečnost a důstojnost. Má strach, že se dostane do věznice s muži a bude zneužívána, vyjádřila i obavy o život. Přestože tvrdí, že není rasistka, byla v Německu už dříve šestkrát odsouzena za urážky, hanobení, pomluvu a veřejné podněcování k rasové diskriminaci. Obává se tak i toho, že v německém vězení by byla s ostatními vězni, kteří jsou podle ní většinově jiné národnosti a převážně ze zemí netolerantních k transgender problematice.

Případ vyvolal v Německu debatu o zákonu o sebeurčení, který vstoupil v platnost v listopadu 2024. Pomoci měl především transgenderovým či nebinárním osobám. Umožňuje změnit úřední zápis o pohlaví bez psychologických posudků a soudních řízení, stačí prohlášení na matričním úřadu. Stejně lze změnit i křestní jméno. Příslušný matriční úřad v Německu podle obhajoby Liebichové podal návrh, aby její změna pohlaví a jména na ženské byly zrušeny. Toto řízení v Německu ještě neskončilo.

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Velké ryby nejsou jen mužskou záležitostí, rybářka Gabriela je toho důkazem

Krasavec, který vážil více než 31 kilogramů

Lov trofejních kaprů už dávno není jen doménou mužů. Gabriela Tauberová z Organizace handicapovaných rybářů Kladruby to potvrdila životním úlovkem – na svazové vodě zdolala lysce o váze 31,35...

Podívejte se do hampejzu, který měl 65 kamrlíků. Kdo se v holešovickém nevěstinci usadí příště?

Hampejz v Holešovické tržnici. Měl šedesátku kamrlíků, šéfova kancelář byla...

„Jen v nakupování a souložení zůstala ještě nějaká šťáva,“ tak zní jeden z citátů na zdi Haly 18 v Holešovické tržnici v Praze. Nyní se hledá někdo, kdo ho přemaluje. Sexuální služby zde skončily v...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se konečně objeví u břehu, něco nesedí. Tělo připomíná cejna, šupiny jsou větší, tlamka je postavená jinak...

Část Juditiny ulice v Teplicích je jednosměrná

Část Juditiny ulice v Teplicích je nově jednosměrná, a to ve směru od ulice U...

Ke změně město přistoupilo po diskusi s obyvateli během veřejného setkání k dopravní situaci v lokalitě Valy.

1. června 2026  4:59

Originál, který je v přepočtu na gramy hmotnosti nejcennějším předmětem na světě. Míří do Prahy!

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování prestižní výstavy s názvem Poklady světové filatelie představí rarity v celkové hodnotě blížící se...

1. června 2026  4:54

Čeští hokejisté na MS v hokeji 2026: Výsledky, soupiska a prohrané čtvrtfinále

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Radim...

Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Ty však po prohře ve čtvrtfinále s Finskem letos nenaplní. Rozloučil se trenér Radim Rulík, který tým...

1. června 2026,  aktualizováno 

Poslední den MS v hokeji 2026: Norsko vyzvalo Kanadu, Švýcaři opět těsně neuspěli

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku dospělo do svého velkého finále. Poslední hrací den nabídl souboj o bronz mezi Norskem a Kanadou, kde došlo k velkému překvapení. Večerní bitva o zlato...

1. června 2026,  aktualizováno 

Program semifinále MS v hokeji 2026: Finálová dvojice je už známá

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Hokejový šampionát zamířil do svého velkého finále. Sobotní semifinálový program nabídl dva atraktivní souboje o postup do boje o zlato. Domácí Švýcarsko vyzvalo překvapení turnaje z Norska, večer se...

31. května 2026  18:28,  aktualizováno  1. 6.

Finále na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Naděje domácích utnuli mistři z Finska

Trofej vítězů na MS v hokeji.

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku dospělo ke konci. V utkání o bronz Norové senzačně porazili Kanadu. Ani pátý pokus ve finále Švýcarsko nezvládlo a z mistrovského titulu se raduje Finsko....

1. června 2026

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, výsledky a jak si vedli Češi?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....

Mistrovství světa v hokeji 2026 ve Švýcarsku je u konce. Poslední květnový den rozhodl o tom, kdo získal cenné kovy. Největším překvapením turnaje se stalo jednoznačně Norsko, které si senzačně...

31. května 2026  23:54

Zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha, bylo mu 52 let

ilustrační snímek

Zemřel sbormistr, dirigent, violista a pedagog Jakub Zicha, bylo mu 52 let. Na webu o tom dnes informovalo Divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni, kde Zicha...

31. května 2026  22:07,  aktualizováno  22:07

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů

Na louce u Žirovnice otevřeli kameniště, hřiště pro balancování kamenů. (30....

První kameniště na Vysočině otevřeli v sobotu na Pivovarských loukách na západním okraji Žirovnice. Kameniště je hřiště na výuku umění balancování kamenů, čili stavění kamenů na sebe do podoby...

31. května 2026  20:52,  aktualizováno  20:52

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

VIDEO: Silák ze Hry o trůny si podmanil Liberec, za rekordem ho hnala plná hala

Islandský silák Hafthor Björnsson na akci Swaglift v Liberci (29. května 2026)

Šest tisíc fanoušků si mohlo vyřvat hlasivky, když sedmkrát za sebou zvedl čtyřsetkilovou činku a pokořil tak světový rekord. Islandský silák Hafthor Björnsson, kterého proslavila role Hory v seriálu...

31. května 2026  20:42,  aktualizováno  20:42

Strom vyvrácený větrem spadl na Plzeňsku na stan, zranil padesátiletého muže

ilustrační snímek

Vážná zranění způsobil dnes odpoledne padesátiletému muži v Žinkovech na jižním Plzeňsku strom, který nejspíš vyvrátil silný vítr. Strom spadl na stan a muže...

31. května 2026  17:46,  aktualizováno  17:46

