Plzeňští kriminalisté obvinili muže, který ukradl peníze a věci za 263.000 Kč

Plzeňští kriminalisté obvinili pětatřicetiletého muže, který ukradl hotovost a další věci za více než čtvrt milionu korun. Dopadli ho do 24 hodin a je ve vazbě. Hrozí mu až pět let vězení. Druhý srpnový den odpoledne vnikl do soukromé administrativní budovy jedné plzeňské firmy, kde odcizil trezor s 252.000 korunami, platební karty, mobilní telefony a další věci. Celková škoda byla vyčíslena na 262.500 korun, řekla dnes ČTK plzeňská policejní mluvčí Michaela Raindlová.
"Obviněný měl nezjištěným způsobem překonat vstupní dveře budovy. Následně vypáčil skleněné dveře do kanceláří. Poté odcizil kovový trezor s digitálním zámkem, kde byla finanční hotovost," uvedla. Ukradl také platební karty, svazek klíčů a mobilní telefon za 600 korun, další mobil ve stejné hodnotě odcizil ze stolu recepce. Z kanceláří ještě ukradl cestovní kufr a sako.
Významnou roli při dopadení muže sehrály podle Raindlové kamerové záznamy. "Kriminalisté díky velmi dobré místní znalosti muže poznali. Necelých 24 hodin od oznámení ho vypátrali a policejní komisařka zahájila jeho trestní stíhání," uvedla.
Za necelý den utratil 154.000 korun. Krátce po krádeži zamířil do zlatnictví, což policisté zjistili po jeho zadržení podle účtenek. Dále u něj našli odcizené platební karty, mobil a 96.000 korun. "V hotelovém pokoji, kde měl podle dosavadních zjištění pobývat, pak objevili odcizený cestovní kufr. Muž byl už v minulosti odsouzený za majetkovou trestnou činnost," řekla mluvčí.
Policejní komisařka podala státnímu zástupci podnět ke vzetí obviněného do vazby, což soudce akceptoval. "Muž je tak stíhán vazebně. V případě prokázání viny mu za uvedené jednání hrozí až pět let odnětí svobody," dodala Raindlová.