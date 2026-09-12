Plzeňští volební lídři chtějí dokončit obchvat a stavět byty a infrastrukturu

Na rozvoj a na dokončení důležitých investic v dopravě, infrastruktuře, bydlení a veřejném prostoru by se měla v příštím volebním období zaměřit Plzeň. V anketě ČTK se na tom shodli volební lídři parlamentních stran a stran zastoupených v městském zastupitelstvu. Kladou důraz i na dlouhodobé strategické plánování, dostupné bydlení, bezpečnost či kvalitu městských služeb. U dopravních staveb se nejvíce shodují na dostavbě východní části obchvatu, která má odvést tranzitní dopravu mimo centrum. Případné koalice nechtějí většinou předjímat, někteří lídři odmítají spolupráci s SPD, KSČM, Stačilo či Motoristy.
Zadlužení města většinou lídři odmítají, protože podle nich má Plzeň dostatečné vlastní peníze a možnost získat dotace. Jiní připouštějí úvěry u velkých a dlouhodobě přínosných investic.
ČTK oslovila v anketě lídry osmi kandidujících stran a uskupení zastoupených v současném zastupitelstvu města a Parlamentu. Volební koalice Spolu, zastoupená v současném zastupitelstvu kandidáty ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, letos svou kandidátku nemá. Osloveni proto byli lídři ODS (kandiduje samostatně) a TOP 09 (kandiduje v novém uskupení Chceme Plzeň). KDU-ČSL letos kandiduje společně s hnutím Pro Plzeň, jež je v současném zastupitelstvu města. Osloven byl proto lídr této kandidátky. Odpovědi jsou řazeny abecedně podle názvu strany.
O 47 míst v zastupitelstvu se bude 9. a 10. října ucházet 13 subjektů s 550 kandidáty. Minulé volby vyhrálo Spolu, mělo 15 křesel, z toho připadlo devět ODS, tři lidovcům a tři TOP 09. Druhé ANO získalo rovněž 15 mandátů. Hnutí Pro Plzeň vybojovalo pět křesel, SPD, STAN a Piráti po čtyřech. Koalici utvořilo ANO, Pro Plzeň, STAN a Piráti, má 28 hlasů v zastupitelstvu. V anketě odpovídali lídři ANO, Chceme Plzeň, Motoristé sobě + Svobodní, ODS, Piráti, Pro Plzeň s podporou lidovců, SPD a STAN.
1. Co považujete za hlavní úkol pro město v novém období a jak jej chcete dosáhnout? Budete ochoten kvůli tomu město zadlužit, nebo jak získáte peníze?
Roman Zarzycký (ANO)
Mým cílem je dál realizovat projekty, které zlepší každodenní život Plzeňanů. Chci pokračovat v započatých projektech - rekonstrukce náměstí Republiky, KD Peklo, Jiráskovo náměstí nebo náměstí Míru. Chci zahájit stavbu vodovodu a kanalizace na Výsluní, tramvajové trati na Vinice nebo hospice v Malesicích. Mezi priority patří také bezpečnost, rozvoj a posílení městské policie a bezpečnostních technologií. Dluh máme u bazénu na Borských polích, kde stavbu brzdilo dohadování mezi městem a univerzitou. Plzeň je bohaté město a pro zadlužení nyní nevidím žádný důvod, určitě je ale třeba být úspěšný v získávání evropských dotací.
Michal Vozobule (TOP 09, uskupení Chceme Plzeň)
Hlavním úkolem je připravit Plzeň na budoucnost: dostupné bydlení, kvalitní školy, bezpečný a zelený veřejný prostor, lepší doprava, sport a služby dostupné v každé čtvrti. Chceme město, které plánuje dlouhodobě a investuje do lidí i infrastruktury. Plzeň přitom nemusí kvůli tomu zvyšovat svůj dluh. Má dostatek vlastních prostředků a musíme je především investovat chytře podle jasných priorit. Zároveň chceme maximálně využívat evropské a státní dotace a spolupráci s dalšími partnery.
Hynek Brom (Motoristé sobě + Svobodní)
V Plzni jsme začali pouze snít a přestali plánovat dlouhodobý rozvoj. Hlavní úkol vidím v nastartování a úpravě strategických plánů města. Chceme-li stavět například více bytů, musíme myslet na to, že je potřeba upravit dopravu, že musíme mít dostatek vody a elektřiny. Jako zásadní vidím plánování dopravních staveb. Víme-li, co chceme, můžeme řešit peníze. Pokud je jejich cena nízká, může být řešením i dluh. Ale s penězi je potřeba nakládat šetrně a nevyhazovat je za zbytečné projekty, jako tomu bylo v případě sdílené zóny na Americké třídě.
Lukáš Hegner (ODS)
Hlavním úkolem je ukončit stagnaci, chaos a experimenty. Plzeň musí budovat infrastrukturu, řešit bezpečnost, čistotu, dopravu a bydlení podle dat, ne pocitů. Není například možné zrušit polovinu odpadkových košů a čtyři roky pak přemýšlet, jak zajistit úklid. Město není třeba zadlužovat. Koalice má na účtech 4,5 miliardy, přesto zdražila služby. Peníze z daní Plzeňanů tu jsou, musí se jen investovat do smysluplných projektů. Moc toho za ně teď nazpět nedostávají.
Pavel Bosák (Piráti)
Bydlení pro lidi je zásadní otázka. Chceme navyšovat počet nájemních bytů v režii města a zároveň vyjít vstříc družstevní výstavbě. Musíme proto získat a využít dva stavební bloky v kasárnách Slovany. Pro městské bytové domy počítáme s využitím financování prostřednictvím půjček v našem plzeňském systému "perpetuum mobile", kdy peníze z nájmů jdou na splátky úvěrů. Dále plánujeme využít nastavený systém kontribucí a získávat byty od soukromých investorů. Vytvoříme i další možnosti PPP bytových projektů s použitím soukromých finančních zdrojů.
Tomáš Morávek (Pro Plzeň)
Hlavním úkolem pro město by mělo být dokončit v řádném harmonogramu projekty, které jsme připravili a případně zahájili. Mluvím především o dokončení sportovní haly na Borech, rekonstrukci KD Peklo či další etapě úpravy náměstí. Na spoustu projektů již finanční alokace jsou zajištěné, případné další prostředky by město mělo hledat v dotačních programech i EU. Dále je potřeba se podívat na mandatorní výdaje města a již prováděné nedokončené stavby řídit tak, aby nevznikaly vynucené vícepráce. Město bych zadlužovat nechtěl, je třeba hospodařit s rozpočtem, který město má, a dávat smysluplně priority projektům. Přivítal bych realizaci projektu bazénu a víceúčelového sportoviště v Liticích.
Július Líška (SPD)
Bezpečnost obyvatel patří mezi nejdůležitější témata. Občané se musí cítit bezpečně v ulicích, parcích, podchodech. Dosáhnout se toho dá posilněním hlídek v ulicích, ale také prevencí a spoluprací všech institucí, které se na zajišťování bezpečnosti podílejí. Město rozhodně zadlužovat nemíním, spíše budeme smysluplně využívat již vyčleněných peněz a využívat státní programy prevence kriminality.
Aleš Tolar (STAN)
Plzeň nesmí přešlapovat na místě. Prioritou je investovat do dopravy, infrastruktury, bydlení a kvalitního veřejného prostoru. Peníze chceme získat z rozpočtu města, evropských a státních dotací i odpovědným nakládáním s městským majetkem. U velkých investic jsme připraveni využít i úvěr. Zadlužení samo o sobě není problém, pokud za něj vznikne něco, co bude městu sloužit desítky let. Problémem pro Starosty by bylo, kdybychom se měli zadlužovat kvůli běžné spotřebě.
2. S jakou stranou či koalicí budete ochotni po volbách spolupracovat, s jakou nikoliv?
Roman Zarzycký (ANO)
Záležet bude na výsledku voleb, do té doby je malování si jakékoliv koalice předčasné. Složení stávající Rady města Plzně dokazuje, že komunální politika je zcela odlišná od celostátní a prostor vytvořit koalici s maximálním možným průnikem programových priorit je daleko větší než na úrovni vlády.
Michal Vozobule (TOP 09, uskupení Chceme Plzeň)
Spolupracovat chceme s demokratickými stranami, které budou ochotné respektovat naše základní programové priority a transparentně řídit město. Jednoznačně vylučujeme spolupráci s KSČM, Stačilo! a SPD. Popravdě si moc neumíme představit spolupráci ani s hnutím ANO, a to kvůli jeho politice i způsobu politického řízení, který často staví na centralizaci moci a silném marketingu místo dlouhodobé a předvídatelné správy. O povolební spolupráci by měl rozhodovat nejen počet mandátů, ale především hodnotová a programová shoda.
Hynek Brom (Motoristé sobě + Svobodní)
Říká se, že medvěd se neporcuje, dokud běhá po lese. Vše mají v rukou voliči. Osobně pevně věřím, že naše koalice ve volbách uspěje a voliči nám dají silný mandát prosadit náš program. Spolupracovat jsme připraveni s těmi, se kterými se programově shodneme. Mírou našeho úspěchu je co největší počet splněných předvolebních slibů.
Lukáš Hegner (ODS)
Každá strana jde do voleb s cílem vyhrát a prosazovat svůj program. Budeme se bavit se všemi stranami, které mají podobný pohled na řízení města: chtějí Plzeň posouvat dopředu, investovat do budoucnosti a preferují odborná řešení před populismem. Naprosto ale vylučujeme spolupráci s extrémy. Zkušenost z posledních čtyř let navíc ukázala, že koalice poskládaná jen s cílem obejít vítěze za účelem zisku "teplého místa" v radě Plzni nesvědčí.
Pavel Bosák (Piráti)
Budeme spolupracovat se všemi stranami, kde na komunální úrovni najdeme dostatečný programový průnik. Jednoznačně vylučujeme koalici s SPD (včetně spřízněných subjektů), komunisty, Stačilo a Motoristy.
Tomáš Morávek (Pro Plzeň)
Vždy rozhodnou voliči, kolik důvěry vloží jednotlivým stranám. Soustředíme se především na sebe, protože chceme Plzni dál pomáhat v rozvoji tím správným směrem. Připraveni k diskuzi o nové podobě vedení města jsme se všemi demokratickými stranami.
Július Líška (SPD)
SPD je strana, která je otevřená ke spolupráci se stranami, které mají průsečík s naším volebním programem, jsou ochotné nám ho pomoci prosadit a jsou ochotné pracovat v prospěch plzeňských lidí.
Aleš Tolar (STAN)
Plzeň podle Starostů potřebuje spolupráci, ne permanentní politickou válku. Chceme spolupracovat s těmi, kteří chtějí Plzeň skutečně řídit, ne jen komentovat. Rozhodovat bude program, odbornost a schopnost plnit dohody. Nechceme předem kreslit koaliční čáry podle stranických značek. Jednu hranici ale máme jasnou: nebudeme spolupracovat s těmi, kteří staví svou politiku na extremismu, nenávisti, lžích nebo zpochybňování demokratických pravidel - tedy především SPD a KSČM.
3. Jaké velké strategické dopravní stavby Plzeň nejvíce potřebuje, aby se ulehčilo dopravě na přetížených tepnách? Má se na nich město finančně podílet?
Roman Zarzycký (ANO)
Plzeň potřebuje pokračovat v budování obchvatu. Po posledním jednání s ŘSD ale víme, že je to otázka daleké budoucnosti, konkrétně vyšších desítek let. Reálná byla v současné koalici i debata o novém průtahu, který by výrazně ulevil Klatovské třídě. Tady se ale ozvala řada kritických hlasů zejména z opozičních stran. Chápu hlasy idealistů, ale musíme si dát na misky vah obě varianty a reálně si říct, co nám přinesou a naopak uberou. Do toho všeho je třeba počítat s tím, že se nejedná o věc, kterou máme pevně v rukou. Je to i otázka státního rozpočtu a priorit vlády a ŘSD. Jednoduše řečeno - na obchvat můžeme čekat klidně přes sto let. Vyplatí se to, nebo by byl lepší průtah? To je otázka, která potřebuje poctivou a odbornou diskusi.
Michal Vozobule (TOP 09, uskupení Chceme Plzeň)
Nejvyšší dopravní prioritou je pro nás dobudování východního okruhu, který může významně odlehčit přetíženým ulicím a rozložit dopravu v celém městě. Jasně odmítáme návrat k myšlence průtahu městem. Plzeň nemá řešit dopravní problémy tím, že přivede další tranzitní dopravu do centra. U strategických staveb státu či kraje se město má finančně podílet tam, kde tím skutečně získá lepší dopravní řešení pro své obyvatele.
Hynek Brom (Motoristé sobě + Svobodní)
Vzhledem k dopravní situaci a provozu jako zásadní vidím rozšíření západního okruhu. Město Plzeň by se mělo chovat odpovědně a na této stavbě by se určitou částí podílet mělo.
Lukáš Hegner (ODS)
Naprostou prioritou je pokračování výstavby východního okruhu. Podařilo se nám východní okruh postavit od Globusu po Roudnou. Ted se za čtyři roky nepostavil ani metr. My budeme prosazovat, aby se co nejdříve začal stavět úsek k Rokycanské a pak dále do Božkova. Potřebujeme také alternativu ke Klatovské třídě. Tou je úsek z Borských polí ke Škodovce. Tady město i přesto, že má projekt hotový, stavbu neprosadilo. To změníme. U velkých státních staveb se město musí aktivně podílet přípravou území. Pokud finanční spoluúčast města urychlí realizaci a uleví Plzeňanům od kolon, tak to dává jasný smysl. Zásadní je i ukončení nedomyšlených experimentů na Americké třídě, kterou musíme řešit komplexně podle dat.
Pavel Bosák (Piráti)
Potřebujeme zejména silnici I/20, tzv. východní obchvat a na něj navazující propojení. Město se na něm jako vždy bude podílet na stavebních objektech, které do budoucna přejdou do jeho majetku - chodníky, cyklostezky, atd. Dále budeme realizovat tramvajovou trať na Vinice, kterou s použitím dotace postaví město vlastními silami. Vzhledem k tomu, že ŘSD odložilo výstavbu průtahů do nedohledna, bude nutné řešit zklidnění Klatovské prostřednictvím městských staveb. Toto řešení je nutné začít projektovat. V neposlední řadě zahájíme stavbu dalších parkovacích domů - nad zoo a u Centrálního autobusového nádraží.
Tomáš Morávek (Pro Plzeň)
Plzeň určitě potřebuje dokončení městského okruhu, především jeho východní části, kde je klíčový úsek I/20. Tady si dokážu představit, že město vyvine co největší aktivitu a součinnost k přiblížení a realizaci stavby, jak tomu dosud je. Potřebujeme dostat tranzit a jinou dopravu mimo centrum a umožnit projíždějícím autům dostat se z jedné části na druhou co nejrychleji. Dále je třeba, aby si lidé mohli vybrat, jakým způsobem se chtějí přepravovat. Proto zásadní bude i tramvajová trať na Vinice.
Július Líška (SPD)
Myslím si, že jednoznačně Plzeň potřebuje vytěsnit dopravu z centra. Za nejdůležitější považuji vybudování obchvatu města a převedení největší dopravní zátěže tam. Plzeň se bude muset finančně podílet, ale pokud možno s co největším využitím dotací.
Aleš Tolar (STAN)
Potřebujeme postavit východní okruh a další stavby, které odvedou tranzitní dopravu z města. Zároveň musíme posilovat MHD - pokračovat v rozvoji tramvajových a trolejbusových tratí, včetně tramvaje na Vinice, a dobudovat moderní přestupní terminál u hlavního nádraží. U strategických staveb se město finančně podílet může a má. Zároveň ale platí, že stát nemůže svou odpovědnost za hlavní dopravní tahy přenášet na města.