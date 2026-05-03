Téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo dnes po Klatovské třídě v Plzni v Konvoji svobody, anglicky Convoy of Liberty. Nedělní konvoj je každoročně jedním z vrcholů Slavností svobody, jimiž město připomíná konec druhé světové války a osvobození města americkou armádou v květnu 1945. Stejně jako každý rok zhruba dvoukilometrovou trasu konvoje lemovaly davy lidí s českými, americkými a belgickým vlaječkami či snítkami kvetoucích šeříků, kterými Plzeňané vítali osvoboditele i před 81 lety.
Čestné místo v konvoji a největší ovace přihlížejících si vysloužili dva američtí veteráni, kteří se letos slavností účastní - stoletý Joseph Thurmond a 101letý Gideon Kantor.
Bojové čelo přehlídky tvoří vždy těžká technika 16. obrněné divize, která jako první deštivé ráno 6. května 1945 do Plzně vjela. Konvoj vedla trojice amerických tanků - lehký tank M24 Chaffee, unikát, který dosud v Plzni v konvojích v minulých letech chyběl a který za války sloužil v průzkumných rotách. Jel také nejznámější americký tank druhé světové války M4 Sherman, nesoucí jméno jednoho z veteránů a dřívějších častých účastníků Slavností svobody George Thomsona, nebo "stíhač tanků" M36 Jackson.
Následovala obrněná vozidla M8 Greyhound, která před 81 lety jako první vstoupila do Plzně, polopásové half-tracky a džípy s rodinnými příslušníky amerických a belgických veteránů, kteří město v uplynulých desetiletích navštěvovali. Většina z nich vezla fotografie veteránů. Přihlížející davy je vítaly potleskem a skandováním.
Nad konvojem v slunečném teplém počasí přeletěly historické letouny. Typickou siluetu a nezaměnitelný zvuk motoru předvedl na nebi jeden z nejlepších stíhacích letounů druhé světové války Mustang, ukázal se cvičný letoun Harvard, na němž absolvovaly výcvik tisíce spojeneckých letců včetně stovek Čechoslováků, výcvikový dvoupošník Stearman či pozorovací a snímkovaci Stinson.
V konvoji mohli lidé spatřit i obrněné vozy, sanitky, nákladní auta, motocykly a další bojovou a servisní armádní historickou techniku, prošli pěšáci, skotští dudáci a bubeníci. Členové klubů vojenské historie dbají na maximální autenticitu a věrnost techniky. Mnohá auta tak přesně odpovídala situaci z roku 1945, věrné byly i další reálie - na autech stejně jako před 81 lety jely i dívky v plzeňských krojích či v dobovém oblečení, vojáci kouřili vítězné doutníky, rozdávali okolostojícím dětem sladkosti a z aut ozdobených šeříky zněl swing a jazz.
Dneškem končí víkendový program slavností, který zahrnoval vojenské historické kempy a kulturní programy. Od pondělí následuje série pietních aktů u pomníků, památníků a pamětních desek po městě, které zakončí 6. května hlavní vzpomínkové setkání u památníku Díky,Ameriko! na Americké třídě.