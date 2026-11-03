Po 15 letech příprav začíná v Klatovech stavba protipovodňové ochrany části Luby

Po 15 letech příprav začal v Klatovech státní podnik Povodí Vltavy spolu s městem budovat protipovodňovou ochranu části Luby. Stavba za 157 milionů korun bez DPH, jejíž součástí bude i úprava koryta Drnového potoka, má být hotová do konce roku 2028. Ochrání všechny nemovitosti přilehlé ke korytu z obou břehů. Dotkne se všech obyvatel, a to nejen v Lubech, řekl ČTK starosta Rudolf Salvetr (ODS). Drnový potok, protékající centrem Klatov, je pro město značným povodňovým rizikem.
"Součástí stavby je zkapacitnění, tedy přestavba stávajícího mostu na místní komunikaci. S tím budou spojená dopravní omezení," uvedl starosta. Ochranné zemní hráze a betonové zdi vybudují stavbaři podél Drnového potoka od mostku pod pilou v Lubech až k železničnímu viaduktu V Ráji. Stavby budou na hranicích s nemovitostmi soukromých vlastníků.
Letos začnou přípravné práce. Samotná stavba by měla odstartovat začátkem příštího roku.
"Součástí projektu je revitalizace koryta Drnového potoka zaměřená na zlepšení jeho morfologického a ekologického stavu a podporu biodiverzity," řekla mluvčí Povodí Vltavy Pavlína Mertl. Dále vodohospodáři přestaví jez z pevného na pohyblivý, včetně rybího přechodu pro zvýšení migrační prostupnosti vodního toku. Součástí akce je i přestavba silničního mostu, který nově dokáže převést stoletou povodeň s rezervou 50 centimetrů.
Stavbu podle Salvetra připravovalo město s Povodím Vltavy přibližně 15 let. Klatovy zajistily odkup pozemků potřebných pro stavbu hrází a zdí podél koryta, dále projekt a získaly v roce 2019 rozhodnutí o umístění stavby.
Povodí Vltavy podle generálního ředitele Petra Kubaly převzalo podklady od města, zajistil dopracování následných stupňů projektové dokumentace, stavební povolení, zorganizoval veřejnou zakázku na zhotovitele. "A financování z operačního programu Životní prostředí, administrovaného Státním fondem životního prostředí. Celá stavba ochrany před povodněmi má charakter kombinace technických a přírodě blízkých prvků," dodal. Podle mluvčí města Radmily Nagovské vyhrála zakázku slovenská firma ROSSETA.
Drnový potok napáchal společně s řekou Úhlavou velké škody v Klatovech třeba v srpnu 2002. Hodně domů zaplavil i v červnu 2013, kdy dosáhla hladina 210 centimetrů a hasiči museli stavět hráze z pytlů s pískem.