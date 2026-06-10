Počet studentů VŠ v Plzeňském kraji roste díky silným ročníkům rodičů ze 70. let

V Plzeňském kraji přibývá studentů vysokých škol, a to hlavně díky silným ročníkům rodičů narozených v 70. letech minulého století. Vinou nižší porodnosti naopak ubývá dětí v mateřských školách. Pokles jejich počtu byl částečně vykompenzovaný dětmi uprchlíků z Ukrajiny, uvedla dnes plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Ve školním roce 2025/26 chodilo do mateřských škol v Plzeňském kraji 18.460 dětí. "Z 285 školek je 261 zřizováno obcí, 18 privátním sektorem, pět krajem a jedna církví," uvedla vedoucí informačních služeb Lenka Křížová. Děti vzdělávalo 1871 učitelů, z toho pouze 13 mužů.
Za deset let vzrostl počet školek v kraji o 13, tříd přibylo 90 a učitelů 320. Počet dětí klesl o 2,1 procenta. Výjimkou byl rok 2022/23, který byl ovlivněný imigrací ukrajinských uprchlíků. "Děti z ostatních evropských států včetně Ukrajiny tvořily ve školním roce 2025/26 téměř pět procent," uvedla Křížová. Před deseti lety bylo 23 dětí na třídu a 12 na učitele. V současnosti je to v průměru 20 dětí na třídu a deset na učitele.
Ve školním roce 2025/26 docházelo do 232 základních škol v kraji 54.900 žáků. Obce byly zřizovatelem 193 škol, soukromníci 19, kraj 14. Zřizovatelem čtyř škol bylo ministerstvo a ve dvou případech církve. "Vyučovalo na nich 3977 učitelů, v průměru 20 žáků na třídu a 14 na učitele. Muži tvoří 15 procent personálu," uvedla Křížová. V roce 2025/26 tvořili žáci základních škol z ostatních evropských států včetně Ukrajiny 7,5 procenta žáků, před deseti lety 0,8 procenta. Kraj teď zažívá klesající trend, protože do škol přicházejí děti rodičů z početně slabších ročníků.
Na 57 středních školách v Plzeňském kraji studovalo v končícím školním roce přes 28.800 žáků, Češi tvořili 93,4 procenta. Největší zájem byl o 40 odborných škol s maturitou, které studovalo přes 14.000 žáků. Na 15 gymnáziích jich bylo 6750 a na 26 školách s výučním listem 6500. Na všech středních školách v regionu pracuje 2427 učitelů, z toho 61 procent žen.
Počet středoškoláků vzrostl za dekádu téměř o třetinu. Zatímco před deseti lety bylo na gymnáziích 28 procent studentů, aktuálně jich je tam o 4,5 procentního bodu méně. O 5,8 bodu se za stejnou dobu zvýšil podíl žáků odborných škol. Na šesti vyšších odborných školách se aktuálně vzdělává 1972 studentů, 63 procent v denním studiu.
V Česku je 52 veřejných, státních i soukromých škol. V Plzni sídlí Západočeská univerzita, kde bylo na konci loňského roku 12.439 studentů, z toho 719 cizinců. Trvalý pobyt mělo v kraji 13.191 vysokoškoláků, meziročně jich přibylo více než pět procent. "Mezi lety 2013 až 2019 počty studentů klesaly. V posledních šesti letech je mapován růst, neboť se do kampusů dostává generace dětí rodičů silných generací ze 70. let," řekla Křížová. Díky tomu, že v Plzni sídlí ještě pobočka Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, činil ke konci roku počet studentů s místem výuky v regionu 14.815, desetinu tvořili cizinci.