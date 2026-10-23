Bezplatná mobilní aplikace EPU ukazuje méně známá místa v Českém lese, tedy na Tachovsku a Domažlicku. Výlety zavedou turisty k bývalým hamrům a mlýnům, historickým cestám, vyhlídkám i místům spojeným se železnou oponou. Seznámí je s místní přírodou a pravidly ohleduplného pohybu krajinou, řekl ČTK na veletrhu turismu ITEP v Plzni Pavel Pechoušek, mediální zástupce tvůrců aplikace EPU. Na konceptu výletů spolupracovaly destinace i CHKO Český les a Agentura ochrany přírody a krajiny.
"Důležité je, aby byla návštěvnost rozložena v prostoru a čase. Aplikace pomáhá nejen tím, že člověka někam zavede, ale i tím, že mu vysvětlí, proč je některé místo citlivé, jaké druhy zde žijí a jak se tam chovat," řekla Kateřina Juhaňáková ze správy CHKO. Podle ředitelky Destinační společnosti Český les Lenky Křížkové má oblast velkou výhodu v tom, že tam jsou stále místa, kde si člověk může užít krajinu bez davů. "Nejde jen o přírodu, ale také o příběhy zaniklých obcí, historii pohraničí, rozhledy a množství tras, které mohou být novým objevem," řekla.
Trasa Branou do Všerubského průsmyku směřuje do historického průchodu přes pohraniční hory. "Spojoval české vnitrozemí s Bavorskem a vedly jím obchodní i komunikační cesty. I dnes je tam patrné propojení přírodního a historického charakteru pohraničí," uvedl Pechoušek. Výlet Údolím Hamerského potoka připomíná historii místního průmyslu a využívání vodní energie. Přes dva kilometry dlouhá naučná stezka vede kolem pozůstatků hamrů a mlýnů, památné dubové aleje a 250 let starého Broumovského jasanu.
Naučná stezka Panský vrch ukazuje přírodu, historii a kulturní dědictví Mariánskolázeňska. V okolí je židovský lesní hřbitov s náhrobky už ze 17. století, prameny kyselky a Panská rozhledna s 207 schody. Jedinou z nových tras přes CHKO je výlet ke zřícenině Schellenberg na německé straně a na rozhlednu na vrchu Havran, který je s výškou 894 metrů nad mořem nejvyšším vrcholem severu Českého lesa v CHKO u česko-bavorské hranice. Okolí připomíná také historii železné opony a pohraničního pásma. Na trase jsou historické hraniční kameny, skalní útvar Brotfelsen, pozůstatky prvorepublikového opevnění a místa spojená se zaniklými obcemi.
"Ukazujeme, že zajímavý výlet může začínat i tam, kde člověk žádné davy turistů nepotká. Aplikace přitom není jen turistickou mapou, funguje také jako interaktivní průvodce krajinou," řekl tvůrce EPU Ladislav Cirhan. EPU nabízí stovky tras po celé ČR, informace o přírodě, upozornění při vstupu do chráněných území i vzdělávací obsah. Uživatelé si mohou výlety vybírat podle délky nebo způsobu pohybu.