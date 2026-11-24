Silničáři Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚSPK) vysázeli letos podél krajských silnic druhé a třetí třídy i jinde v krajně 1753 stromů, z toho 1704 nyní na podzim. Z podzimní výsadby představuje 771 stromů náhradní výsadby, které kompenzují odstraněné stromy, zbytek jsou nově vzniklé prvky v krajině, řekla dnes ČTK mluvčí SÚSPK Helena Frintová. Loni silničáři, kteří se starají o 4600 kilometrů silnic v Plzeňském kraji, vysázeli přes 2000 stromů.
Období jara a zimy je vhodné zejména pro kácení či prořezávku stromů, nové stromy se většinou vysazují na podzim. "Období vegetačního klidu, které začalo 1. listopadu, nám poskytlo vhodné podmínky pro řadu prací v zeleni podél silnic. Proto jsme také naplánovali výsadbu nových stromů na podzim, kdy mají stromy díky vlhčí půdě a nižším teplotám příznivé podmínky pro zakořenění," uvedl Jan Kadlec, vedoucí střediska péče o zeleň krajské správy a údržby silnic.
Podél komunikací letos přibližně na 230 místech napříč krajem přibyly javory kleny, mléče a babyky, lípy srdčité a velkolisté, habry, břízy, ale také ovocné dřeviny - jabloně, švestky, třešně, hrušně a jeřáby. "Výsadbu dubů plánujeme na jarní období, které je pro ně vhodnější," řekl Kadlec.
Jedním z příkladů letošní proměny krajiny je podle něj Hadačka u Výrova na severním Plzeňsku. Silničáři tam vysázeli 45 jabloní jako náhradní výsadbu za původní vykácenou topolovou alej. Místo tak získává novou podobu a do krajiny se vracejí ovocné stromy, uvedla Frintová. Podle Kadlece se kvůli bezpečnosti provozu nemohou na všechna místa u silnic, kde se musely stromy pokácet, vrátit nové. Silničáři je ale nahradí stromy na náhradních místech. Stejně tak, když například vymění druhy dřevin, vysází se někdy méně stromů. "Je to tím, že třeba vzdálenost mezi dřívějšími topoly byla kratší, než je například mezi javory, které mají širší koruny a musí se vysazovat s většími rozestupy," vysvětlil.
V roce 2024 silničáři kolem krajských silnic pokáceli 1702 stromů, většinou kvůli špatnému zdravotnímu stavu nebo kvůli bezpečnostnímu riziku pro silniční provoz. Ve stejném roce vysadili 796 stromů a 25 keřů. Loni silničáři pokáceli 1704 stromů a vysázeli jich 2044 - část jako náhradní výsadbu z dřívějších let a část jako doplnění doprovodné zeleně nebo při tvorbě nových vegetačních prvků.