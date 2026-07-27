Podíl obyvatel Plzeňského kraje napojených na veřejnou kanalizaci mírně vzrostl

Podíl obyvatel Plzeňského kraje napojených na veřejnou kanalizaci dosáhl ke konci loňského roku 89,3 procenta, což bylo o 1,4 procentního bodu méně než průměr ČR. Z nich je téměř 93 procent napojeno na čistírnu odpadních vod, jejich podíl meziročně vzrostl o 0,6 procentního bodu. Informace dnes zveřejnil Český statistický úřad v Plzni (ČSÚ).
Objem čištěných odpadních vod meziročně klesl téměř o jedno procento na 31,9 milionu metrů krychlových. "Téměř na celém území Česka bylo loni fakturováno meziročně méně vypouštěné odpadní vody kromě Ústeckého, Moravskoslezského a Jihomoravského kraje, kde došlo k výraznému meziročnímu nárůstu," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová.
Podíl čištěných odpadních vod činil loni v kraji 95,3 procenta a meziročně se zvýšil o 0,8 procentního bodu, což byl druhý nejvyšší nárůst po Vysočině. V regionu vzniklo 1437 nových kanalizačních přípojek. Šlo o meziroční nárůst o 1,2 procenta, který byl mezi kraji sedmý nejvyšší. Nejvíce přípojek zprovoznili v Jihomoravském kraji, a to 16,264, meziročně o 5,7 procenta víc.
Loni v prosinci fungovalo v Plzeňském kraji 276 čističek odpadních vod (ČOV), o čtyři víc než o rok dříve. Jde hlavně o mechanicko-biologické čistírny. Nejvíce v ČR jich je ve Středočeském kraji, a to 725 zařízení, což byla více než pětina všech ČOV v ČR.
Celková kapacita ČOV se loni v plzeňském regionu meziročně zvýšila o 0,4 procenta na 184.000 metrů krychlových a den. "Kapacita ČOV se loni zvýšila ve všech regionech ČR kromě Středočeského, Zlínského a Jihočeského kraje. Nejvyšším výkonem disponují čistírny v Praze (901.000 m3/den), nejnižší kapacitu mají zařízení v Karlovarském kraji (121.000 m3/den)," řekla Křížová.