„Od neděle prověřují krajští kriminalisté čin jinak trestný vraždu ve stadiu pokusu, kterého se mělo dopustit dítě mladší 15 let na svých rodinných příslušnících v jedné obci poblíž Plzně,“ napsala policie v pondělí na síti X.
Čin jinak trestný je takový skutek, který formálně naplňuje všechny znaky konkrétního trestného činu, ale pachatele za něj nelze trestně stíhat ani odsoudit, protože chybí jeden ze základních prvků trestní odpovědnosti. V tomto případě je to věk nad hranicí trestní odpovědnosti, která je v ČR 15 let.
Jak uvedl server novinky.cz, čtrnáctiletá dívka se pokusila zapálit dům, ve kterém v tu dobu byly její matka a babička. Pak z domu utekla a policisté ji zadrželi asi sedm kilometrů daleko. Matce se podařilo plameny uhasit.
„Žijí si dost pro sebe“
Informace o pokusu o vraždu obyvatele ani ne třítisícové obce, jejíž název redakce zná, ale s ohledem na dívčin věk neuvádí, zaskočila. Ani lidé v nejbližším sousedství si ničeho nevšimli. „V neděli tady projel hasičský kodiaq, to bylo vše. Poplach neměli ani místní dobrovolní hasiči,“ řekli v pondělí odpoledne redaktorovi iDNES.cz lidé ze sousedství. Dívka údajně na chodbě domu zapálila krabici od bot.
„O případu jsem se dozvěděl z médií, začínám zjišťovat, co se přesně stalo,“ uvedl místní starosta. Naznačil ale, že rodinu zná. „O problémech té dívky jsem ovšem nevěděl,“ řekl pouze.
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Dívku ještě v neděli policie zajistila a po provedených úkonech ji na základě rozhodnutí soudu umístila do diagnostického ústavu.
Více informací kriminalisté nesdělili. „S ohledem na fázi trestního řízení, a zejména s ohledem na věk podezřelé není možné k případu sdělit žádné bližší informace,“ dodala policie.
Sdílnější nebyli ani sousedé v ulici rodinných domků, z nichž část slouží pro rekreaci. „Je to rodina, která žije dost pro sebe. Dokonce ani koledníkům na Velikonoce neotvírají. Kdysi snad byly nějaké problémy se starým pánem, ale ten už nežije,“ řekl jeden ze sousedů.