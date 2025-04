Tragédie se odehrála v pondělí krátce před půlnocí v Plzni – Černicích. Na místě byl nalezen mrtvý muž a těžce zraněná starší žena s prostřelenou hlavou.

„Na místo události byl naším zdravotnickým operačním střediskem vyslán inspektor provozu, lékař ve voze RV a jedna výjezdová skupina RZP,“ popsal za záchrannou službu Luboš Bouček.

„Po zajištění bezpečnosti policií na místě jsme si do péče převzali osmdesátiletou ženu, která byla při vědomí s poraněním hlavy transportována na emergency Fakultní nemocnice v Plzni. U sedmasedmdesátiletého muže byl lékařkou konstatován exitus a na místo byl povolán koroner,“ upřesnil Bouček.

Policisté později uvedli, že senior v úmyslu usmrtit svoji manželku na ni vystřelil pistolí. „Poté touto pistolí spáchal sebevraždu. Žena díky včasné odborné lékařské péči útok přežila,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Kriminalistický technik poté ohledal místo činu a zajistil stopy včetně zbraně. Tu nyní balistici podrobí znaleckému zkoumání.

„Případ si převzali krajští kriminalisté, kteří zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda spáchaného ve stádiu pokusu. Na případu nyní intenzivně pracují,“ uzavřela Brožová.

Co bylo motivem, zatím není jasné. Sousedé z ulice, které redaktor iDNES.cz oslovil, netuší, co se mohlo stát.

„Jsme překvapení, co se stalo. Ale hlavně mě děsí, že někdo má doma zbraň. Je to klidná ulice, běhají tady děti... Je to hodně nepříjemné zjištění,“ řekl jeden ze sousedů.

„Je to obrovská tragédie, jsme z toho v šoku, protože celé Černice jsou klidná oblast. Já osobně bydlím v sousedství těchto manželů. Je to pro nás všechny strašně smutná zpráva a musíme se s tím nějak vyrovnat, a to v rámci sousedských vztahů, tak i v rámci obce,“ vyjádřil se starosta Černic Vladislav Sloup.