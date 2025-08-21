Pár minut parkování navíc za čtyři stovky. Teď pokuta nabobtnala a řeší ji soudy

Petr Ježek
  9:52
Až soudci Nejvyššího správního soudu v Brně budou řešit stížnost majitele auta kvůli pokutě za čtyřminutové překročení limitu pro parkování na místě pro zásobování v centru Plzně. Vlastník auta tvrdí, že dodávku půjčil cizinci, který potřeboval něco přestěhovat, a úředníci řešící přestupky neudělali vše, aby problém vyřešili přímo se šoférem.

Parkovací místo pro zásobování v Resslově ulici v Plzni. (16. srpna 2025) | foto: FOTO: Petr EretMAFRA

U Krajského soudu v Plzni majitel auta neuspěl se žalobou proti pokutě 1500 korun za překročení vymezené parkovací doby a dalšímu tisícikorunovému poplatku za náklady správního řízení, vyplývá z anonymizovaného rozsudku, který soud zveřejnil.

Redakci iDNES.cz se podařilo majitele auta vypátrat a mluvit s ním, nepřál si však zveřejnění jména. „Nesouhlasím s rozsudkem, protože mi přijde nepatřičná sankce za stání s dodávkou na místě pro zásobování o čtyři minuty déle. Už jsem podal kasační stížnost. Rád bych, aby se k tomu vyjádřil Nejvyšší správní soud ČR. Není to podle mého ‚přestupek ohrožující‘, jako například překročení povolené rychlosti. Jedná se víceméně o přestupek administrativního charakteru,“ řekl majitel auta, který je zároveň advokátem.

Auto s kamerami krouží po Plzni, denně odhalí až sto parkovacích přestupků

Stanovisko úředníků, že má majitel auta zaplatit pokutu namísto nedosažitelného řidiče, posvětili i úředníci Krajského úřadu v Plzni.

Majitel auta s pokutou od počátku nesouhlasí. Zažaloval krajský úřad, ale neuspěl. Pokračoval žalobou proti rozhodnutí krajského úřadu, ale u plzeňského soudu narazil. Pro něj to ale ještě není konečná, proti rozsudku podal kasační stížnost.

Dodávka stála podle zjištění strážníků 22. listopadu 2023 od 14.15 do 14.34 hodin poblíž domu v Resslově ulici 1. Auto stálo v místě, kde je dopravní značka Zákaz stání s dodatkovou tabulkou: Jen zásobování max. 15 min.

Majitel auta bydlí v domě nedaleko místa, kde dodávka tehdy stála. „Přestupek nebylo možné projednat na místě ve zkráceném řízení. Strážníkem Městské policie Plzeň byla na vozidlo umístěna výzva k projednání přestupku, nikdo se ve stanovené lhůtě k projednání nedostavil,“ je uvedeno ve spise.

Rumun s trvalým bydlištěm na Balkáně

Úředníci poté poštou kontaktovali majitele vozu a vyzvali ho k uhrazení 400 korun. Současně od něj požadovali, aby jim oznámil, kdo v té době autem jezdil. Majitel pokutu nezaplatil, úředníkům však poslal jméno Rumuna i s adresou jeho bydliště na Balkáně.

Advokát podle svých slov úředníkům navrhl, že při jednání může cizince zastupovat, protože Rumun mu v minulosti podepsal jako advokátovi plnou moc. U úředníků s tím ale nepochodil.

Ti označili plnou moc podepsanou před více než sedmi roky za historickou a v případě zastupování řidiče advokátem, který je zároveň majitelem auta, kvůli kterému se vše řeší, by šlo podle nich o ‚učebnicový příklad střetu zájmů‘.

Soudci dospěli k závěru, že úředníci postupovali správně. „Podle názoru soudu lze mít pochybnosti o pravdivosti tvrzení žalobce ohledně osoby, která byla v době spáchání přestupku řidičem vozidla. Soudu se jeví nepravděpodobné, že by žalobce, který je zároveň advokátem, svěřil vozidlo svému bývalému klientovi rumunské národnosti, aniž by na něj měl například telefonický či alespoň e-mailový kontakt. Aniž by znal adresu jeho bydliště v České republice,“ shrnuli soudci pochybnosti v odůvodnění rozsudku.

Podle nich úředníci neměli kromě obeslání cizince na udanou adresu v Rumunsku jinou možnost, jak muže kontaktovat. Protože majitel vozidla pokutu nezaplatil, ve správním řízení se vyšplhala na 1 500 korun.

I krátké překročení parkovací doby je přestupkem

Soudci odmítli i názor majitele auta, že úředníci měli případně vyvrátit verzi, že auto mohl na místě pro zásobování zaparkovat i někdo jiný než Rumun. „To, že se skutku někdo nedopustil, nelze prokázat a zvláště za situace, kdy na sdělené adrese se osobu nepodařilo zkontaktovat a získat tak její vyjádření,“ argumentovali úředníci, kterým se z Rumunska vrátil dopis jako nedoručený.

Soudci odmítli polemiku, jestli je překročení parkovací doby o čtyři minuty nebezpečné. Konstatovali, že když je doba parkování omezena na 15 minut, je i její krátké překročení přestupkem.

„Není jisté, o jakou celkovou dobu byla povolená doba parkování překročena. Najisto je postaveno pouze to, že překročení trvalo minimálně čtyři minuty,“ řekli jednoznačně soudci, že došlo ke spáchání přestupku. Navíc naznačili, že auto tam zřejmě stálo ještě déle než ony čtyři minuty.

V parkovací kauze došlo k jedinému posunu: je změněné dopravní značení. Nová značka umožňuje zastavit v pracovních dnech na čtvrt hodiny jen zásobovacím autům s parkovacím kotoučem za oknem.

