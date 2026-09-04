Anonym vyhrožuje bombou v Psychiatrické nemocnici Dobřany, zasahuje policie

„Momentálně probíhá evakuace jednoho z pavilonů,“ potvrdil policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Následně bude pyrotechnik prohledávat nejen budovu, ale i její okolí.
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„Momentálně probíhá evakuace jednoho z pavilonů,“ potvrdil policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Následně bude pyrotechnik prohledávat nejen budovu, ale i její okolí.
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