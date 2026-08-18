Okolí řeky Radbuzy v širším centru Plzně výrazně ovlivnil v 70. a 80. letech minulého století architekt Miloslav Sýkora. Jeho jméno bylo desítky let spojené se společností Stavoprojekt, kde byl přes 30 let vedoucím architektonického ateliéru.
Jako autor nebo spoluautor je spojovaný s kompletní přestavbou budovy bývalého KV KSČ z 80. let minulého století v současné Americké ulici, s výstavbami nových budov dnešní Komerční banky v Goethově ulici nebo právě krajského policejního ředitelství v Nádražní ulici.
Všechny stavby spojuje styl brutalismu. Budova Komerční banky prošla kompletní rekonstrukcí v minulém desetiletí, v současné době stavbaři opravují terasu policejní budovy.
Krajská policejní mluvčí Pavla Burešová koncem července informovala, že ochoz budovy se pěším otevře na přelomu let 2026 a 2027. „Ukončení rekonstrukce je plánováno na měsíc prosinec tohoto roku. Následně již bude cesta okolo naší budovy opět uživatelsky příjemnější a veřejnost bude moci užívat novou terasu, která musela být vzhledem k nevyhovujícímu technickému stavu uzavřena,“ uvedla policistka.
Z ochozu mimo jiné zatékalo do nitra nepřehlédnutelné budovy, ve které nejprve příslušníci bezpečnosti a posléze policie úřadují od roku 1984. Stavbaři budovali objekt ve tvaru písmene U s hlavním vstupem směrem k frekventované křižovatce U Jána v letech 1977-83 v místě zaniklé výrobny kočárů a automobilových karoserií uznávané firmy Brožík.
Podle encyklopedie Plzně byla policejní budova v době otevření výjimečná nadstandardním vybavením – tmavá skla oken měla zlatý nádech a v podzemí jsou velké garáže.
Architekt Miloslav Sýkora, který se narodil v roce 1928, se mimo jiné podílel na podobě sídlišť Lochotín, Bolevec nebo Vinice, obchodním středisku Centrum Doubravka, někdejší Krajské politické škole v plzeňské části Lochotín, kterou teď využívá Lékařská fakulta Univerzity Karlovy jako Šafránkův pavilon. Architekt Miloslav Sýkora se podílel na územním plánu města Plzně, na asanaci (souboru opatření k ozdravení prostředí – pozn. red.) v Rokycanech nebo Sokolově.