Pohřešovaná žena měří 172 centimetrů, má štíhlou postavu, rovné světlé vlasy a modré oči. Má trpět psychickými problémy, s nimiž se neléčí. Holčička měří asi 95 centimetrů, má dlouhé světlé vlnité vlasy a modré oči.
Žena se s dcerou v současné době může pohybovat kdekoliv v republice. „Naposledy byla viděna dne 6. srpna 2025 v Boru u Tachova v autobusu, který měl namířeno do Plzně,“ uvedla mluvčí plzeňské policie Dagmar Mifková.
„Pomozte nám s pátráním po jednatřicetileté ženě a její tříleté dcerce z Tachova, které odešly z bydliště a doposud o sobě nepodaly žádnou zprávu,“ požádala policie veřejnost na X.