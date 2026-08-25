Policie chystá na rizikový zápas Plzně s Bělehradem velká bezpečnostní opatření

Rozsáhlé bezpečnostní opatření připravuje plzeňská policie na čtvrteční odvetné utkání závěrečného 4. předkola Evropské ligy mezi Viktorií Plzeň a Crvenou zvezdou Bělehrad. Zápas, v němž se domácí fotbalisté musí pro postup pokusit dohnat tříbrankovou ztrátu po venkovním duelu v Srbsku, policie vyhodnotila jako vysoce rizikový, sdělila dnes ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Hlavním cílem policie je zajistit bezpečnost lidí, veřejný pořádek a plynulost dopravy. Policisté se zaměří především na okolí Doosan Areny ve Štruncových sadech, centrum města a další místa s předpokládanou vyšší koncentrací lidí. Dohlížet budou také provoz, hlavně na příjezdových trasách před utkáním a pak při odjezdu fanoušků.
Do bezpečnostního opatření se zapojí policisté z Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje, z Prahy a z Německa. Na místě budou příslušníci pořádkové, dopravní a cizinecké policie, speciální a krajské pořádkové jednotky, zásahové jednotky. Zapojí se také policejní kynologové se psy, policisté na koních, kriminalisté, členové antikonfliktního týmu, pohotovostního a eskortního oddělení a odboru technické ochrany s dronem, vyjmenovala Raindlová. Policie spolupracuje také s městskou policií, magistrátem a s jeho správou informačních technologií a s klubem FC Viktoria Plzeň.
Policie zdůraznila, že platí zákaz používání pyrotechniky, a to na cestu na stadion, pobyt na stadionu a cestu zpět. "Fanoušci by zároveň neměli zapomínat, že protiprávním jednáním může být také zahalování obličeje," připomněla Raindlová.
Řidiči, kteří do Plzně pojedou autem, by měli počítat s komplikacemi při parkování především v centru města. Policie proto radí nechat auta na okraji a ke stadionu pokračovat MHD. Zároveň apeluje na fanoušky, aby při cestě na stadion i po skončení utkání mysleli na bezpečnost, protože v okolí Štruncových sadů lze očekávat velmi hustý provoz. "Víceproudou komunikaci proto v žádném případě nepřebíhejte mimo místa k tomu určená. Využívejte přechody, podchody a nadchody, které jsou na cestě ke stadionu," vyzvala mluvčí. Upozornila, že přecházení frekventované silnice mimo určená místa je nejen nebezpečné, ale může to být i přestupek.
Fanoušci Crvene zvezdy Bělehrad patří k nejhlasitějším a nejobávanějším fotbalovým fanouškům. Klub je podle plzeňské Viktorie známý mimořádně bouřlivou fanouškovskou základnou. Ze severní tribuny jejich stadionu při domácích zápasech přichází hlasitý doprovod, choreografie, vlajky i pyrotechnika, které vytvářejí jednu z nejznámějších atmosfér evropského fotbalu, uvedl plzeňský klub. Při prvním zápase s Viktorií přišlo přes 31.000 diváků, kapacita plzeňské Doosan Areny je 11.700 diváků.