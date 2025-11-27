Fanoušci Freiburgu v Plzni řádili ještě před zápasem, taky posprejovali kašnu

Autor: pek
  20:32
Konflikt v klubu, nezaplacená útrata, posprejovaná kašna na náměstí Republiky nebo samolepky nalepené na všem, kde drží. Část příznivců Freiburgu, kteří přijeli na zápas Evropské ligy do Plzně, si zadělala na maléry už před utkáním.

Policejní mluvčí Pavla Burešová v podvečer uvedla, že ještě před přesunem fanoušků na stadion řešili policisté v Plzni několik případů, ve kterých figurovali příznivci hostujícího týmu.

„V nočních hodinách poničili majetek jednoho plzeňského klubu, ze kterého odcizili také reklamní desku. V centru Plzně pak řešíme polepování nejrůznějších předmětů klubovými samolepkami hostí, a to včetně posprejování kašny nebo sloupu. Veškeré případy evidujeme a zabýváme se jimi,“ uvedla policistka Burešová.

Plzeň - Freiburg 0:0, domácí zůstávají v Evropské lize neporaženi. Postup je blíž

Místo v hledišti stadionu byl v době začátku zápasu ještě na policejní stanici cizinec, kterému se nechtělo zaplatit v jednom z plzeňských podniků svoji útratu.

„Před pochodem fanoušků hostí na stadion jsme přijali oznámení o tom, že v jedné restauraci nedošlo z jejich strany k úhradě. V tomto případě, který je kvalifikován jako přestupek proti majetku, provádíme s jedním fanouškem další úkony na služebně,“ popsala policejní mluvčí.

Kouč Freiburgu je obezřetný: Plzeň zvládá konkurovat i věhlasným týmům

Vandalství příznivců hostujícího týmu v Plzni naštvalo plzeňského primátora. „Posprejované kašny a zničený městský mobiliář. To je vizitka fanoušků Freiburgu. Očekávám od vedení německého klubu, že se nám do zahájení dnešního zápasu Evropské ligy omluví,“ komentoval situaci ve městě Roman Zarzycký na sociálních sítích.

Policejní mluvčí upřesnila, že před zahájením utkání řešili policisté s pěti zahraničními fanoušky další přestupková jednání, a to konkrétně přestupky proti majetku.

Plzeň - Freiburg v TV: kde sledovat Evropskou ligu živě?

„V centru Plzně vylepovali další samolepky. Všem byly uloženy v příkazním řízení pokuty. Stejného jednání se dopustil jeden fanoušek hostí i u fotbalového stadionu. I jemu byla uložena pokuta,“ doplnila Burešová.

Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v centru Plzně (27. listopadu 2025).
Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v centru Plzně (27. listopadu 2025).
Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v centru Plzně (27. listopadu 2025).
Policie eskortuje fanoušky Freiburgu, kteří před zápasem posprejovali kašnu v centru Plzně (27. listopadu 2025).
