Policie i strážníci zvyšují kontroly hlavního vlakového nádraží v Plzni

Městská i státní policie zvyšují počty kontrol na hlavním vlakovém nádraží v Plzni. Patří k místům s nejvyšším dohledem ve městě. Zatímco loni tam zkontrolovali policisté 4858 lidí a strážníci 5517, letos už to bylo za první pololetí 3646 respektive 4357 lidí. Na nádraží také funguje speciální zařízení - interkom, jímž se lidé spojí přímo s operačním oddělením strážníků, za dva roky provozu ho využili ve 420 případech, řekla ČTK mluvčí magistrátu Eva Barborková. Město zároveň podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) mění režim veřejného prostoru Paluby Hamburk v Šumavské ulici, kudy chodí cestující častěji než hlavním vchodem nádraží.
"Intenzivní kontroly, kamerový systém i služební místnost strážníků pomáhají tomu, že se ve vysoce frekventované lokalitě bezpečnostní situace nezhoršuje. Díky přítomnosti policistů se zvýšil počet odhalených přestupků i trestných činů," uvedla Barborková.
Podle mluvčí krajské policie Michaely Raindlové probíhají kontroly ve dne i v noci a jejich četnost i způsob se přizpůsobuje situaci a poznatkům z terénu. "Celkově ale lokalita z pohledu kriminality či bezpečnostní situace nevykazuje žádný negativní vývoj," uvedla. Strážníci tam podle mluvčí Jany Pužmanové dělají kolem deseti kontrol denně. Střídají se tam z několika služeben, řekla.
Loni evidovali policisté v Nádražní ulici 154 přestupků a 55 trestných činů, letos za pololetí 84 přestupků a 26 trestných činů. Městská policie v Šumavské a Nádražní ulici řešila do poloviny září 3090 událostí, vloni za stejné období 3593 událostí.
Preventivní funkci plní na nádraží služební místnost strážníků, funguje dva roky. Posiluje pocit bezpečí cestujících a návštěvníků. "Slouží i jako zázemí strážníkům, kde řeší administrativu, aniž by museli opouštět oblast. Je i kontaktním místem pro občany," řekla Pužmanová.
Správa veřejného statku teď zpracovala projekt na osázení velkých dřevěných schodů Paluby Hamburk. Zabrání tomu, aby tam pobývali opilci a bezdomovci. Nový je také koncept veřejného prostranství. Změnil se režim předzahrádek a provozovatelé stánků budou moci vykazovat problémové lidi, aby tam neobtěžovali cestující. "Stánky Paluby Hamburk změnily provozovatele. Dohodl se v mé přítomnosti se strážníky, že si budou vzájemně vyměňovat informace, aby věděli, kdo je jejich zákazník a kdo prostor jenom zneužívá. A snad se to narovná," řekl Zarzycký. Největší problém na Palubě Hamburk je podle primátora v tom, že charita nad nádražím pustí ráno ven ubytované bezdomovce a oni tam sejdou a tráví tam celý den.
Na veřejný pořádek a bezpečnost v budově nádraží včetně podchodů, peronů a kolejiště dohlížejí bezpečnostní agentury najímané Správou železnic (SŽ) jako vlastníkem budovy. I tam ale preventivně působí policisté i strážníci. Primátor se nedávno dohodl s oblastním ředitelem SŽ a ministrem dopravy Ivanem Bednárikem (za SPD), že fungování ostrahy prověří.