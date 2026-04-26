Policie na Plzeňsku vyšetřuje sobotní fyzické napadení mezi pacienty nemocnice

Fyzické napadení mezi pacienty zdravotnického zařízení na Plzeňsku prověřuje policie. ČTK o tom dnes informovala policejní mluvčí Iva Vršecká. Místo konfliktu ani jakékoliv bližší podrobnosti neuvedla. Podle serveru Krimi-Plzeň se incident odehrál mezi pacienty Psychiatrické nemocnice v Dobřanech.
"Zabýváme se případem fyzického napadení mezi pacienty, ke kterému došlo včera (v sobotu) ve večerních hodinách v jednom z nemocničních zařízení na Plzeňsku. Právní kvalifikace i veškeré okolnosti této události jsou předmětem dalšího prověřování," uvedla Vršecká.
Podle serveru jeden muž napadl druhého a začal ho intenzivně škrtit, až ztratil vědomí. Dalšímu jednání zabránili zaměstnanci nemocnice.