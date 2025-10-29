Řidič na dálnici málem nedobrzdil, po úhybném manévru skončil v nádrži čističky

Nehoda se stala na 110. kilometru dálnice ve směru na Rozvadov. „Řidič se dostatečně nevěnoval řízení a nestihl včas zareagovat na zpomalující vozidlo jedoucí před ním v pravém jízdním pruhu,“ konstatovala policejní mluvčí Iva Vršecká.
Aby zabránil srážce, strhl řízení, vyjel mimo těleso dálnice a následně vpravo narazil do travnatého svahu. Od toho se vozidlo odrazilo a spadlo do nádrže čističky odpadních vod.
Řidiče s podezřením na poranění převezli přivolaní záchranáři do nemocnice, odkud jej lékaři po vyšetření propustili. Provedená dechová zkouška byla negativní, řidičův prohřešek policisté potrestali pokutou.
„Celkovou škodu pak vyčíslili na 300 tisíc korun, kdy 250 tisíc činila škoda na vozidle a 50 tisíc škoda na zábradlí u čističky odpadních vod,“ dodala Vršecká.