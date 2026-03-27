Policie obvinila 69letého muže za napadení spolubydlícího v Sušici

Z těžkého ublížení na zdraví obvinili kriminalisté devětašedesátiletého muže, který je podezřelý, že v úterý v Sušici na Klatovsku při vzájemném fyzickém napadení těžce zranil spolubydlícího. Obviněného muže, jemuž hrozí až 12 let vězení, soud dnes poslal do vazby, řekla ČTK policejní mluvčí Dagmar Mifková.
Podle policie se muž 24. března večer začal hádat se svým osmačtyřicetiletým spolubydlícím v bytě. Hádka vygradovala ve vzájemné fyzické napadení. "Při tom vzal obviněný do ruky masivní skleněný popelník a udeřil jím poškozeného několikrát do hlavy. Vzájemné fyzické napadání pokračovalo, kdy obviněný vzal do ruky nůž a nejméně dvakrát bodl mladšího muže do břicha," uvedla Mifková. Zraněného muže převezl vrtulník letecké záchranné služby do nemocnice, kde ho lékaři hned operovali.